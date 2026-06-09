HLV Chu Đình Nghiêm và sứ mệnh đưa bóng đá Ninh Bình vươn tầm khu vực Sau tấm huy chương đồng lịch sử tại V.League 2025/26, CLB Ninh Bình hiện thực hóa tham vọng vươn tầm bằng bản hợp đồng dài hạn với HLV Chu Đình Nghiêm cùng mục tiêu đoạt Cúp Quốc gia để giành vé dự Shopee Cup.

Mùa giải V.League 2025/26 đã chính thức hạ màn với một kịch bản đầy cảm xúc cho CLB Ninh Bình. Chiến thắng thuyết phục trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng đấu cuối cùng không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp đội bóng đất Cố đô cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc với 51 điểm. Đối với một tân binh vừa chân ướt chân ráo thăng hạng, việc giành tấm huy chương đồng ngay trong mùa giải đầu tiên là một kỳ tích vô tiền khoáng hậu, khẳng định sự trỗi dậy mạnh mẽ của một thế lực mới trên bản đồ bóng đá Việt Nam.

Ninh Bình vừa trải qua một mùa giải thành công.

Nhìn lại hành trình đã qua, Ninh Bình đã tạo nên những cơn địa chấn thực sự. Dưới sự dẫn dắt của HLV Gerard Albadalejo trong giai đoạn đầu, đội bóng từng thiết lập chuỗi 36 trận bất bại trên mọi đấu trường, tạo ra cuộc đua tam mã khốc liệt ở nhóm dẫn đầu. Dù phải đối mặt với những biến động trên băng ghế huấn luyện sau chuỗi kết quả không tốt ở giai đoạn lượt về, ban lãnh đạo đội bóng đã cho thấy sự quyết đoán trong việc ổn định bộ máy nhân sự.

Chiến lược dài hạn với bản hợp đồng của HLV Chu Đình Nghiêm

Sau những giai đoạn tạm quyền ngắn ngủi, quyết định bổ nhiệm HLV Chu Đình Nghiêm với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2029 được xem là bước ngoặt mang tính lịch sử. Đây không chỉ là phương án giải quyết bài toán chuyên môn tức thời mà còn là lời khẳng định cho tầm nhìn dài hạn của ban lãnh đạo Ninh Bình. Sự xuất hiện của chiến lược gia dày dạn kinh nghiệm nhất bóng đá nội hiện nay cho thấy tham vọng không dừng lại ở sân chơi quốc nội của đội bóng này.

HLV Chu Đình Nghiêm nhận được nhiều kỳ vọng tại Ninh Bình.

HLV Chu Đình Nghiêm đến với Ninh Bình cùng bảng thành tích đồ sộ: 3 chức vô địch V.League, 2 Cúp Quốc gia và 3 Siêu cúp Quốc gia cùng Hà Nội FC. Ông cũng là người từng đưa đại diện Thủ đô tiến sâu vào chung kết liên khu vực Cúp AFC 2019. Kinh nghiệm lèo lái qua nhiều môi trường khắc nghiệt từ Hòa Phát Hà Nội đến Hải Phòng FC đã rèn giũa cho ông một bản lĩnh vững vàng và triết lý bóng đá tấn công rực lửa.

Trọng trách nâng tầm và bản sắc bóng đá Cố đô

Tại Ninh Bình, nhiệm vụ của "tướng Nghiêm" không chỉ đơn thuần là duy trì thành tích. Ông được giao trọng trách gắn kết dàn sao đắt giá thành một khối thống nhất, xây dựng một lối chơi có bản sắc riêng biệt cho khu vực Ninh Bình. Sự kỳ vọng của người hâm mộ dành cho ông là rất lớn, đặc biệt là khả năng biến những cá nhân ưu tú thành một tập thể có sức chiến đấu bền bỉ vì màu cờ sắc áo.

Mục tiêu trọng tâm trước mắt của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chính là đấu trường Cúp Quốc gia. Trận bán kết dự kiến diễn ra vào ngày 11/6 trên sân vận động Ninh Bình sẽ là bài kiểm tra hạng nặng đầu tiên cho triều đại mới. Đối thủ của họ là Thể Công Viettel - đội bóng vừa giành ngôi Á quân V.League và đang vận hành cực kỳ ổn định dưới thời HLV Velizar Popov.

Thống kê thành tích ấn tượng của Ninh Bình tại V.League 2025/26

Chỉ số Giá trị Thứ hạng chung cuộc 3 Tổng điểm 51 Chuỗi bất bại dài nhất 36 trận Thời hạn hợp đồng HLV mới Đến năm 2029

Cánh cửa tiến ra đấu trường Đông Nam Á

Trận đại chiến với Thể Công Viettel mang ý nghĩa sống còn đối với tham vọng của Ninh Bình. Theo quy định hiện hành, đội giành chức vô địch Cúp Quốc gia sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự Shopee Cup (Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á). Đây là cú hích cực lớn để Ninh Bình khẳng định vị thế và thu hút thêm các nguồn lực đầu tư, nâng cấp đội hình cho những mục tiêu xa hơn.

Sức nóng của trận cầu còn đến từ những cuộc tái ngộ đầy duyên nợ. Những trụ cột như Hoàng Đức, Tiến Anh hay Đức Chiến sẽ có dịp đối đầu với đội bóng cũ trong một bối cảnh hoàn toàn mới. Với lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên cao sau một mùa giải V.League thành công, HLV Chu Đình Nghiêm và các học trò đang đứng trước cơ hội lịch sử để viết tiếp chương mới cho bóng đá Ninh Bình.