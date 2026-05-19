HLV Cristiano Roland: Bài học từ quá khứ đưa U17 Việt Nam đến World Cup 2026 Chiến lược gia người Brazil tiết lộ bí quyết giúp các cầu thủ U17 Việt Nam vượt qua rào cản thể lực và sự tập trung để giành tấm vé lịch sử tới Qatar vào năm sau.

U17 Việt Nam đã chính thức ghi danh vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi thiếu niên sau một hành trình đầy bản lĩnh tại vòng chung kết U17 châu Á 2026. Đứng sau thành công mang tính bước ngoặt này là HLV Cristiano Roland, người đã biến những thất bại trong quá khứ thành động lực để xây dựng một tập thể lì lợm và kỷ luật.

HLV Cristiano Roland giúp U17 Việt Nam có vé dự World Cup.

Sự trưởng thành từ những chi tiết nhỏ nhất

Trở về nước sau giải đấu châu lục, HLV Cristiano Roland không giấu được niềm tự hào về các học trò. Ông nhấn mạnh rằng tấm vé dự U17 World Cup 2026 không phải là sự may mắn nhất thời, mà là kết quả của một quá trình chuẩn bị bền bỉ qua hai thế hệ cầu thủ. Theo nhà cầm quân người Brazil, thất bại tại vòng bảng năm 2025 chính là "nguyên liệu" quý giá nhất để ông nhào nặn nên đội hình hiện tại.

"Chúng tôi đã chuẩn bị cho mục tiêu World Cup từ hai thế hệ cầu thủ. Thế hệ trước đã không may mắn vì những chi tiết rất nhỏ, đặc biệt là vấn đề thể lực," ông Roland chia sẻ. Việc nhận diện đúng điểm yếu về cường độ vận động và khả năng duy trì sự tập trung ở những phút cuối trận đã giúp ban huấn luyện đưa ra những điều chỉnh mang tính quyết định trong giáo án huấn luyện.

Bản lĩnh vượt khó và khả năng phản ứng

Tại VCK U17 châu Á vừa qua, hành trình của U17 Việt Nam không hoàn toàn trải đầy hoa hồng. Đội bóng vẫn bộc lộ những sai sót nhất định, nhưng điều tạo nên sự khác biệt so với các lứa trước chính là cách các cầu thủ phản ứng với sai lầm. HLV Roland chỉ ra rằng những chệch choạc xuất hiện ở lượt trận thứ hai đã được toàn đội mổ xẻ và khắc phục triệt để ngay trong trận đấu then chốt tiếp theo.

Sự kiên trì của các cầu thủ như Nguyễn Văn Dương và Chu Ngọc Nguyễn Lực – những người từng nếm trải nỗi đau thất bại năm trước – đã trở thành điểm tựa tinh thần cho toàn đội. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của những người đi trước và khát khao của những gương mặt mới đã giúp U17 Việt Nam thi đấu ổn định, giành chiến thắng quan trọng để hiện thực hóa giấc mơ World Cup.

Hướng tới sân chơi thế giới tại Qatar

Thành công của U17 Việt Nam là một chuỗi mắt xích hoàn hảo: từ chức vô địch Đông Nam Á đến việc lọt vào tứ kết châu lục và cuối cùng là tấm vé đi thế giới. HLV Roland khẳng định cả hai mục tiêu lớn trong kế hoạch đều đã hoàn thành xuất sắc nhờ sự đồng lòng của cầu thủ, ban huấn luyện và sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Nhìn lại hành trình đã qua, đây không chỉ là chiến tích của một cá nhân mà là chiến thắng của một hệ thống đào tạo đang đi đúng hướng. Những bài học về thể lực và sự tập trung mà ông Roland nhấn mạnh sẽ tiếp tục là kim chỉ nam khi đội tuyển bước vào sân chơi đẳng cấp cao hơn.

Theo kế hoạch, VCK U17 World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12/2026. Trước đó, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng về trụ sở FIFA tại Zurich vào ngày 21/5 để theo dõi lễ bốc thăm chia bảng, nơi U17 Việt Nam sẽ biết được những đối thủ sắp tới trên hành trình vươn tầm thế giới.