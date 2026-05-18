HLV Cristiano Roland chưa chắc dẫn dắt U17 Việt Nam tại World Cup dù lập kỳ tích lịch sử Sau kỳ tích đưa U17 Việt Nam đến World Cup, HLV Cristiano Roland gây bất ngờ khi cho biết ông sẽ trở lại CLB Hà Nội và chưa chắc chắn tương lai tại đội tuyển.

U17 Việt Nam đã viết nên trang sử mới khi lần đầu tiên giành quyền tham dự U17 World Cup. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc vinh quang khi vừa hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, HLV Cristiano Roland đã đưa ra những chia sẻ đầy bất ngờ về tương lai của mình.

Lời chia sẻ bất ngờ về vị trí huấn luyện sau kỳ tích

Chiều 18/5, đội tuyển U17 Việt Nam đã kết thúc hành trình tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 và đáp chuyến bay về nước. Dù dừng bước tại tứ kết, thành tích này là đủ để thầy trò ông Roland góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào tháng 11 tới. Thế nhưng, vị chiến lược gia này thừa nhận ông chưa biết chắc mình có là người dẫn dắt đội bóng tại World Cup hay không.

Ông Roland cho biết: "Điều duy nhất tôi biết chắc chắn lúc này là từ ngày mai, tôi sẽ trở lại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội để dẫn dắt đội U19. Sau đó điều gì xảy ra thì tôi không rõ." Nhà cầm quân này cũng bày tỏ sự tri ân tới bầu Hiển và Chủ tịch Đỗ Vinh Quang vì đã tạo điều kiện cho ông nắm quyền tại đội tuyển quốc gia trong gần 2 tháng qua.

Sự trưởng thành từ những bài học xương máu

Bên cạnh câu chuyện tương lai, HLV Roland dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần và sự tiến bộ vượt bậc của các học trò. Trong bối cảnh quỹ thời gian chuẩn bị vô cùng hạn hẹp, các cầu thủ trẻ đã chứng minh được bản lĩnh khi vượt qua những sai sót ở giai đoạn đầu giải đấu để đạt được mục tiêu tối thượng.

Theo phân tích của ông, thành công của lứa U17 năm nay đến từ việc biết nhìn vào thất bại của những người đàn anh đi trước để rút kinh nghiệm. Đặc biệt là vấn đề phân phối thể lực và sự tập trung trong những chi tiết nhỏ – những yếu tố từng khiến bóng đá trẻ Việt Nam lỡ hẹn với World Cup trong quá khứ.

Nhìn chung, dù tương lai của chiếc ghế nóng vẫn còn bỏ ngỏ, cột mốc lịch sử mà HLV Cristiano Roland cùng các học trò vừa tạo dựng đã đặt nền móng quan trọng cho bóng đá Việt Nam trên bản đồ thế giới. Các cầu thủ trẻ cần tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân để sẵn sàng cho đấu trường lớn nhất hành tinh diễn ra vào cuối năm nay.