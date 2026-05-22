HLV Cristiano Roland đặt mục tiêu đưa U17 Việt Nam tiến xa tại World Cup 2026 Nằm chung bảng với các đối thủ mạnh như Bỉ và Mali, HLV Cristiano Roland tin tưởng vào tố chất cá nhân và tinh thần tập thể của U17 Việt Nam trong lần đầu tham dự đấu trường thế giới.

Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam chính thức góp mặt tại đấu trường VCK U17 World Cup 2026 tổ chức tại Qatar. Đây là cột mốc chói lọi của lứa cầu thủ trẻ, mở ra chương mới cho sự phát triển của bóng đá nước nhà trên bản đồ thế giới.

Thử thách bản lĩnh tại Bảng G

Kết quả bốc thăm tối 21/5 đã xác định hành trình đầy cam go cho thầy trò HLV Cristiano Roland. U17 Việt Nam sẽ nằm ở bảng G, đối đầu với những nền bóng đá hàng đầu từ các châu lục khác nhau là Mali, Bỉ và New Zealand.

Đánh giá về các đối thủ, bảng đấu này được xem là thuốc thử liều cao cho "tân binh" Việt Nam. U17 Bỉ là đại diện tiêu biểu của bóng đá châu Âu với tư duy hiện đại và hệ thống đào tạo trẻ bài bản. Trong khi đó, Mali thuộc nhóm hạt giống số 1, sở hữu nền tảng thể lực và tốc độ đáng nể – những đặc sản của bóng đá châu Phi. Đối thủ cuối cùng, New Zealand, không hề xa lạ với sân chơi thế giới khi là đương kim vô địch châu Đại Dương với 12 lần tham dự World Cup.

Chiến lược và triết lý của HLV Cristiano Roland

Dù vừa gặt hái thành công với chức vô địch U17 Đông Nam Á và lọt vào tứ kết giải châu Á, chiến lược gia người Brazil vẫn giữ thái độ thực tế và cầu thị. Ông Roland nhận định rằng sau khi phân tích lại các trận đấu vừa qua, đội tuyển vẫn còn nhiều lỗ hổng cần khỏa lấp trước khi bước ra biển lớn.

Về mặt nhân sự, vị thuyền trưởng này đánh giá cao tố chất cá nhân của các học trò nhưng nhấn mạnh sức mạnh tập thể mới là chìa khóa then chốt:

Kế hoạch chi tiết: Ban huấn luyện đang lên lộ trình chuẩn bị kỹ lưỡng về cả đấu pháp lẫn tâm lý.

Tinh thần vượt khó: Duy trì ý chí chiến đấu trong mọi hoàn cảnh để xứng đáng với sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Ban huấn luyện đang lên lộ trình chuẩn bị kỹ lưỡng về cả đấu pháp lẫn tâm lý. Tinh thần vượt khó: Duy trì ý chí chiến đấu trong mọi hoàn cảnh để xứng đáng với sự kỳ vọng của người hâm mộ.

Khoảng cách trình độ ở lứa tuổi U17 thường không quá lớn nếu đội bóng có sự chuẩn bị tốt về mặt chiến thuật và kỷ luật. Với HLV Roland, mục tiêu của U17 Việt Nam không chỉ là học hỏi mà còn là nỗ lực tiến sâu nhất có thể tại ngày hội bóng đá khởi tranh vào tháng 11 năm nay.