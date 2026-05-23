HLV Cristiano Roland: Lứa U17 Việt Nam là chìa khóa để nâng tầm đội tuyển quốc gia Sau kỳ tích giành vé dự U17 World Cup 2026, HLV Cristiano Roland thẳng thắn chỉ ra những rào cản về hạ tầng và kỳ vọng lứa tài năng này sớm trở thành trụ cột của ĐTQG.

Chiến tích giành vé dự vòng chung kết U17 World Cup 2026 đã mở ra một chương mới cho bóng đá trẻ Việt Nam. Tuy nhiên, theo HLV Cristiano Roland, đây chỉ là bước khởi đầu trong hành trình xây dựng lực lượng kế cận vững chắc cho đội tuyển quốc gia (ĐTQG).

HLV Roland kỳ vọng lứa U17 có thể đóng góp cho ĐTQG Việt Nam.

Bài toán hạ tầng và áp lực cường độ cao

Chiến lược gia người Brazil khẳng định rằng bóng đá trẻ Việt Nam vẫn đang đối mặt với bài toán hóc búa về sự đầu tư dài hạn. Ông nhấn mạnh rằng không phải câu lạc bộ nào cũng sở hữu cơ sở vật chất cùng môi trường lý tưởng để các tài năng trẻ phát triển toàn diện. Sự khác biệt này lộ rõ nhất khi các đội tuyển trẻ bước ra sân chơi quốc tế.

Cụ thể, chất lượng mặt sân tại những quốc gia như Saudi Arabia vượt trội hoàn toàn, giúp tốc độ luân chuyển bóng và cường độ thi đấu được đẩy lên rất cao. Đây là rào cản khiến các cầu thủ Việt Nam thường mất nhiều thời gian để thích nghi với nhịp độ thi đấu của bóng đá hiện đại khi ra nước ngoài.

Thiếu hụt chuyên gia và bài học từ Nhật Bản

Bên cạnh hạ tầng, HLV Roland cũng cảnh báo về sự thiếu hụt các chuyên gia bổ trợ thiết yếu trong hệ thống đào tạo. Ông chỉ ra hai vị trí then chốt còn bỏ ngỏ tại nhiều câu lạc bộ:

Huấn luyện viên thể lực: Người chịu trách nhiệm nâng cấp sức bền và khả năng va chạm.

Người chịu trách nhiệm nâng cấp sức bền và khả năng va chạm. Chuyên gia dinh dưỡng chuyên sâu: Yếu tố quyết định đến việc cải thiện thể hình và thể chất bền bỉ cho cầu thủ.

Dẫn chứng từ mô hình thành công của Nhật Bản, nơi các cầu thủ được rèn luyện từ môi trường đại học trước khi tiến lên chuyên nghiệp, ông Roland hy vọng Việt Nam sẽ sớm xây dựng được sự liên kết chặt chẽ và đồng bộ giữa các câu lạc bộ và các cấp độ đội tuyển trẻ quốc gia.

Kỳ vọng vào thế hệ World Cup 2026

Dù chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, vị thuyền trưởng U17 Việt Nam luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào năng lực của các học trò. Ông kỳ vọng những kết quả tích cực vừa qua sẽ là đòn bẩy để các nhà đầu tư chú trọng hơn vào công tác đào tạo trẻ.

Mục tiêu cuối cùng của HLV Cristiano Roland không chỉ là những giải đấu trẻ, mà là việc lứa cầu thủ U17 hiện tại sẽ sớm trưởng thành, trở thành nguồn "tiếp viện" chất lượng cho ĐTQG. Với sự đầu tư đúng đắn và đồng bộ, bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới những mục tiêu xa hơn tại sân chơi thế giới trong tương lai gần.