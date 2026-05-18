HLV Cristiano Roland rơi lệ trong ngày U17 Việt Nam trở về sau kỳ tích World Cup Chiều 18/5, đội tuyển U17 Việt Nam đã trở về Hà Nội trong sự chào đón nồng nhiệt sau khi chính thức giành vé tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar.

Sau hành trình đầy tự hào tại Saudi Arabia, đội tuyển U17 Việt Nam đã chính thức đặt chân xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội vào chiều 18/5. Không khí tại sảnh đến trở nên vỡ òa khi thầy trò HLV Cristiano Roland xuất hiện, mang theo tấm vé lịch sử dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi trẻ.

Khoảnh khắc xúc động tại sân bay

Chuyến bay kéo dài gần 12 giờ đưa toàn đội hạ cánh lúc 14h30. Dù gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau chặng đường dài, các cầu thủ trẻ nhanh chóng lấy lại sự phấn chấn trước vòng vây của người hâm mộ và lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc HLV Cristiano Roland không kìm được những giọt nước mắt khi một cổ động viên lớn tuổi tiến đến ôm chầm lấy ông để chúc mừng. Vị chiến lược gia người Brazil tỏ ra bất ngờ và vô cùng xúc động trước tình cảm chân thành mà người hâm mộ dành cho mình cũng như các học trò.

HLV Cristiano Roland xúc động trước tình cảm của người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: P.X - Vietnamnet.

Hành trình chinh phục tấm vé thế giới

U17 Việt Nam đã trải qua một chiến dịch VCK U17 châu Á 2026 đầy bản lĩnh. Dù phải dừng bước tại tứ kết trước đối thủ mạnh U17 Australia, thầy trò HLV Roland đã hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất là lọt vào nhóm các đội mạnh nhất châu lục để giành suất dự World Cup.

Hành trình này ghi dấu ấn với trận thắng nghẹt thở 1-0 trước U17 Yemen và đặc biệt là màn ngược dòng đầy cảm xúc 3-2 trước U17 UAE. Với kết quả này, thế hệ cầu thủ sinh năm 2009 của Việt Nam vinh dự trở thành đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt tại VCK FIFA U17 World Cup 2026, sát cánh cùng 8 đội tuyển khác của châu Á tiến ra biển lớn.

Khát vọng nâng tầm bóng đá trẻ

Việc vừa vô địch U17 Đông Nam Á, vừa giành vé dự World Cup trong cùng một năm được coi là kỳ tích của bóng đá trẻ nước nhà. Chia sẻ về thành quả này, HLV Roland khẳng định toàn đội đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra và đang tận hưởng niềm hạnh phúc lớn lao.

Tuy nhiên, thuyền trưởng người Brazil vẫn giữ thái độ khiêm tốn khi nhìn về tương lai: "Mọi thứ chúng tôi lên kế hoạch đều rất quan trọng, nhưng chúng tôi hiểu rằng mình cần phải làm nhiều hơn nữa. Tôi cần thêm thời gian với các em. Việt Nam xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn và mục tiêu của tôi là cải thiện từng ngày".

Theo kế hoạch, các cầu thủ sẽ nghỉ ngơi tại trung tâm VFF trước khi chính thức xả trại vào ngày mai. Phía trước U17 Việt Nam là lễ bốc thăm vòng bảng diễn ra vào ngày 21/5 tại Zurich (Thụy Sĩ). VCK U17 World Cup 2026 với quy mô mở rộng 48 đội sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 19/11 đến 13/12 tại Qatar, hứa hẹn là bệ phóng cho lứa tài năng trẻ của bóng đá Việt Nam.