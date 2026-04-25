HLV Cristiano Roland: U17 Việt Nam đủ sức cạnh tranh tấm vé lịch sử dự World Cup Sau chức vô địch Đông Nam Á, HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam sở hữu dàn nhân sự chất lượng để đối đầu Hàn Quốc, UAE tại Vòng chung kết châu Á.

Sau chức vô địch Đông Nam Á đầy cảm xúc tại Indonesia, U17 Việt Nam đang hướng tới mục tiêu lịch sử: tấm vé tham dự U17 World Cup. Huấn luyện viên Cristiano Roland tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần hưng phấn, các học trò của ông hoàn toàn đủ sức tạo nên bất ngờ tại đấu trường châu lục vào tháng 5 tới.

U17 Việt Nam đã trưởng thành hơn từng ngày.

Hành trình chinh phục tấm vé World Cup lịch sử

Vòng chung kết (VCK) U17 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 6/5 đến 20/5 sẽ là phép thử hạng nặng cho bóng đá trẻ Việt Nam. Nằm tại bảng đấu đầy thách thức cùng U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen, thầy trò ông Roland cần lọt vào nhóm hai đội dẫn đầu bảng để tiến vào tứ kết. Đây chính là cánh cửa trực tiếp đưa các đại diện châu Á đến với đấu trường World Cup trẻ.

Điểm tựa của U17 Việt Nam không chỉ là danh hiệu khu vực mà còn là sự lột xác về lối chơi. Đội bóng hiện sở hữu chuỗi 16 trận bất bại ấn tượng ở các giải chính thức tính từ cuối năm 2024. Sự pha trộn giữa tính kỷ luật nghiêm ngặt và tinh thần tận hiến đã giúp lứa cầu thủ này vượt qua nhiều áp lực tâm lý để khẳng định vị thế trước các đối thủ lớn.

Triết lý của Cristiano Roland: Chất lượng con người là then chốt

Chiến lược gia người Brazil không ngần ngại đặt trình độ của cầu thủ Việt Nam ngang hàng với các cường quốc bóng đá châu Á. Theo ông Roland, những chiến thắng trước U17 Nhật Bản hay U17 Uzbekistan tại các giải giao hữu trước đây không phải là kết quả của sự may mắn mà là minh chứng cho năng lực thực thụ của các cầu thủ trẻ.

"U17 Việt Nam chỉ cần một tháng tập luyện để đánh bại những đối thủ hàng đầu. Chúng ta không có cơ sở vật chất bằng họ, nhưng chất lượng con người của chúng ta hoàn toàn ngang hàng," HLV Roland khẳng định. Ông nhấn mạnh rằng nếu được đầu tư dài hạn và bài bản hơn, lứa cầu thủ như Chu Ngọc Nguyễn Lực sẽ còn tiến bộ vượt bậc.

Kỳ vọng vào sự đột phá tại sân chơi châu lục

Dù đang có nhuệ khí cao sau vinh quang khu vực, chiến lược gia người Brazil vẫn trăn trở về bài toán hạ tầng và thời gian tập huấn cho các lứa trẻ. Ông tin rằng bóng đá trẻ Việt Nam rất cần được quan tâm đầu tư mạnh mẽ hơn để duy trì tính bền vững. VCK U17 châu Á sắp tới sẽ là sân khấu để các cầu thủ phô diễn bộ mặt tích cực, chứng minh rằng giấc mơ World Cup không còn là điều xa vời nếu có lộ trình chuẩn bị đúng đắn.