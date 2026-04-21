HLV Cristiano Roland: U17 Việt Nam sẵn sàng tạo bất ngờ trước Australia tại bán kết Phát biểu trước trận bán kết U17 Đông Nam Á 2026, HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án để đối đầu đương kim vô địch Australia.

HLV Cristiano Roland tuyên bố U17 Việt Nam đã sẵn sàng cho thử thách lớn nhất tại Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026. Đối thủ tại trận bán kết sắp tới là đương kim vô địch Australia – đội bóng được đánh giá rất cao về cả thể chất lẫn kinh nghiệm cọ xát quốc tế.

HLV U17 Việt Nam Cristiano Roland bắt tay đồng nghiệp bên kia chiến tuyến Carl Veart của U17 Australia. Ảnh: VFF.

Chiến thuật khắc chế nhà đương kim vô địch

Trong buổi họp báo trước trận, chiến lược gia người Brazil thừa nhận U17 Australia là đối thủ đáng gờm với chất lượng chuyên môn vượt trội. Tuy nhiên, Ban huấn luyện Việt Nam đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ lối chơi của đối phương để xây dựng các phương án đối phó tối ưu.

"Chúng tôi đã xây dựng những kịch bản cụ thể để ngăn chặn sức mạnh của Australia. Toàn đội đang có tinh thần rất hưng phấn và đây là thời điểm quan trọng để các cầu thủ thể hiện năng lực sau quá trình tiến bộ qua từng trận đấu," HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Sự tự tin của các cầu thủ trẻ

Tiền vệ Duy Khang, một trong những nhân tố chủ chốt của U17 Việt Nam, cũng bày tỏ quyết tâm cao độ trước trận đánh lớn. Theo Duy Khang, dù đối thủ rất mạnh nhưng toàn đội đã rút ra được nhiều bài học quý giá từ vòng bảng và sẽ tuân thủ tuyệt đối đấu pháp của Ban huấn luyện.

Đáng chú ý, HLV Carl Veart bên phía U17 Australia cũng dành sự tôn trọng đặc biệt cho đoàn quân áo đỏ. Ông đánh giá Việt Nam là đối thủ mạnh nhất mà Australia phải đối mặt từ đầu giải, đặc biệt là ở khả năng kỹ thuật cá nhân và tốc độ chuyển đổi trạng thái nhanh.

Kỳ vọng về một trận cầu chất lượng cao

HLV Carl Veart cảnh báo các học trò phải duy trì sự tập trung tối đa suốt 90 phút nếu không muốn phải trả giá trước một U17 Việt Nam thi đấu đầy biến ảo. Sự thận trọng của nhà đương kim vô địch cho thấy vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trên bản đồ khu vực.

Trận bán kết giữa U17 Việt Nam và U17 Australia sẽ chính thức khởi tranh vào lúc 19h30 ngày 22/4. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh tấm vé vào chung kết mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho thế hệ cầu thủ trẻ dưới triều đại của HLV Cristiano Roland.