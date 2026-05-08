HLV Cristiano Roland: U17 Việt Nam sẵn sàng tạo địa chấn trước U17 Hàn Quốc Sau khởi đầu thuận lợi tại vòng chung kết châu Á, HLV Cristiano Roland khẳng định U17 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng về chiến thuật để đối đầu thử thách cực đại mang tên U17 Hàn Quốc.

HLV Cristiano Roland đang truyền sự tự tin cao độ cho các học trò trước cuộc đối đầu mang tính quyết định tại bảng C vòng chung kết U17 châu Á 2026. Sau chiến thắng 1-0 trước U17 Yemen ngày ra quân, U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để khẳng định vị thế trước một trong những ứng cử viên vô địch hàng đầu là U17 Hàn Quốc.

HLV Cristiano Roland có những chia sẻ đáng chú ý trước cuộc chạm trán U17 Hàn Quốc.

Cuộc chiến sống còn cho tấm vé đi tiếp

Tại Jeddah, Saudi Arabia, không khí tập luyện của đội tuyển trẻ Việt Nam đang trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Ban huấn luyện xác định rõ rằng chiến thắng trước Yemen mới chỉ là bước đệm đầu tiên. Trong khi đó, việc U17 Hàn Quốc vừa bị U17 UAE cầm hòa với tỷ số 1-1 đã biến màn so tài sắp tới thành một trận đấu "sinh tử" đối với cả hai đội.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Cristiano Roland cùng các cộng sự đã dành nhiều giờ đồng hồ để phân tích kỹ lưỡng băng hình về lối chơi của đối thủ. Những phương án chiến thuật tối ưu nhất đã được xây dựng nhằm hóa giải sức mạnh của đội bóng xứ kim chi, đồng thời khai thác những lỗ hổng mà họ đã bộc lộ trong trận hòa trước UAE.

Sức mạnh từ sự đoàn kết và nhân tố dự bị

Một trong những điểm nhấn trong phong cách cầm quân của nhà cầm quân người Brazil là đề cao vai trò của tập thể. Ông khẳng định mọi cầu thủ, dù đá chính hay dự bị, đều đóng vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật. "Tất cả các em đều xứng đáng được chúc mừng. Các cầu thủ đã thi đấu hay chưa thi đấu đều rất quan trọng đối với tập thể này", HLV Roland chia sẻ.

Sự tin tưởng này không chỉ giúp duy trì tinh thần hưng phấn mà còn tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh trong đội hình. Những nhân tố vào sân thay người được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo nên đột biến như cách họ đã thể hiện trong trận mở màn, mang lại sự linh hoạt cần thiết khi đối đầu với đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội như Hàn Quốc.

Hướng tới mục tiêu World Cup

Dù có được 3 điểm đầu tay, HLV trưởng U17 Việt Nam vẫn nhắc nhở các học trò không được phép chủ quan. Ông yêu cầu toàn đội giữ sự bình tĩnh, tập trung hồi phục thể trạng và duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất. Mục tiêu của đoàn quân áo đỏ không chỉ là vượt qua vòng bảng mà còn là tiến sâu vào tứ kết để hiện thực hóa giấc mơ giành suất tham dự FIFA U17 World Cup 2026.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Hàn Quốc sẽ diễn ra vào lúc 23h ngày 10/5 (giờ Việt Nam). Với tinh thần quyết tâm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, người hâm mộ đang kỳ vọng vào một kết quả bất ngờ từ thầy trò HLV Cristiano Roland.