HLV Cristiano Roland và bí quyết giúp U17 Việt Nam lần đầu giành vé dự World Cup Chiến lược gia người Brazil tiết lộ triết lý đề cao lòng can đảm và bản lĩnh vượt khó đã giúp các cầu thủ trẻ Việt Nam tạo nên cột mốc lịch sử tại đấu trường thế giới.

U17 Việt Nam vừa viết nên một trang sử mới cho bóng đá trẻ nước nhà khi chính thức giành quyền góp mặt tại vòng chung kết U17 World Cup. Trong buổi chia sẻ vào sáng 19/5, HLV Cristiano Roland đã phân tích sâu hơn về hành trình đầy cảm xúc trên đất Ả Rập Xê Út, nơi đội bóng của ông đã vượt qua những đối thủ sừng sỏ để ghi tên mình vào danh sách 9 đại diện xuất sắc nhất châu Á tham dự đấu trường toàn cầu.

Triết lý về lòng can đảm và tâm lý vượt khó

Bí quyết thành công của U17 Việt Nam dưới thời HLV Roland không chỉ dừng lại ở các bài tập chiến thuật thuần túy. Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh rằng nền tảng quan trọng nhất chính là sự chuẩn bị toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần. Ông tập trung xây dựng cho các học trò một tâm thế vững vàng để dám thể hiện những gì tốt nhất của bản thân ngay cả trong những thời điểm áp lực nhất.

HLV Cristiano Roland khẳng định thành quả hiện tại là nhờ quá trình chuẩn bị. Ảnh: VFF.

Chia sẻ về phương pháp huấn luyện, HLV Roland cho biết: "Điều tôi truyền đạt nhiều nhất luôn là vấn đề tâm lý, sự vượt khó, lòng can đảm và sự tự tin. Chúng tôi dạy các em cách đối mặt với nghịch cảnh ngay trong các buổi tập, đặc biệt là khi thể lực suy giảm. Quy tắc cao nhất là không bao giờ được phép bỏ cuộc".

Những con số thống kê ấn tượng của U17 Việt Nam

Dưới sự dẫn dắt của HLV Roland, U17 Việt Nam đã thể hiện một phong độ ổn định đến kinh ngạc. Những số liệu thống kê cho thấy đây là một trong những lứa cầu thủ trẻ có hiệu suất thi đấu tốt nhất trong những năm gần đây. Cụ thể:

Chuỗi bất bại: Sở hữu 17 trận liên tiếp không thua.

Chỉ để thua 2 trận trong tổng số 20 trận gần nhất. Thành tích vòng bảng: Giành 6 điểm tại bảng C trước các đối thủ Yemen, UAE và Hàn Quốc.

Đáng chú ý, dù để thua 0-3 trước U17 Úc tại tứ kết giải châu Á, ông Roland cho rằng kết quả này không phản ánh đúng thực lực và nỗ lực của toàn đội. Ông phân tích rằng lịch thi đấu dày đặc (đá 5 trận tại giải Đông Nam Á và 3 trận vòng bảng châu Á) đã bào mòn thể lực của các cầu thủ, trong khi đối thủ có lợi thế về số ngày nghỉ và nhân sự mới bổ sung.

Hướng tới đấu trường World Cup với sự khiêm tốn

Mặc dù đã đạt được mục tiêu lịch sử, vị thuyền trưởng người Brazil vẫn giữ đôi chân trên mặt đất. Ông thừa nhận đội bóng vẫn còn nhiều khía cạnh cần phải cải thiện để có thể cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc bóng đá khác tại giải vô địch thế giới. Việc duy trì cường độ tập luyện và nâng cao trình độ chuyên môn sẽ là ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn chuẩn bị sắp tới.

Sự kiên trì và khát vọng vươn tầm của HLV Cristiano Roland cùng các học trò không chỉ mang về tấm vé World Cup, mà còn đặt nền móng cho một phong cách chơi bóng hiện đại, giàu tính chiến đấu cho bóng đá trẻ Việt Nam. Nhìn chung, hành trình tại Ả Rập Xê Út vừa qua chính là minh chứng rõ nét nhất cho việc khi niềm tin được đặt đúng chỗ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng được thực thi, mọi giới hạn đều có thể bị phá bỏ.