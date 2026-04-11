HLV Cristiano Roland và chiến lược vượt khó của U17 Việt Nam tại giải Đông Nam Á Nhà cầm quân người Brazil đặt niềm tin vào bản lĩnh của các cầu thủ trẻ từng thi đấu tại V.League khi U17 Việt Nam bước vào hành trình chinh phục giải vô địch khu vực.

Chuẩn bị bước vào chiến dịch U17 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia, HLV trưởng Cristiano Roland đã xác định tâm lý chiến đấu và kinh nghiệm thực chiến là những yếu tố then chốt giúp U17 Việt Nam đối đầu với các đối thủ mạnh trong khu vực. Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh việc tập trung tối đa cho từng trận đấu để vượt qua bảng đấu đầy thử thách.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho giải U17 Đông Nam Á.

Sự chuẩn bị kỹ lưỡng tại Hà Nội

Trước khi lên đường sang Indonesia, U17 Việt Nam đã hoàn thành đợt rèn quân cường độ cao kéo dài 10 ngày tại Hà Nội. Theo đánh giá của ông Roland, bảng đấu sắp tới chứa đựng nhiều khó khăn khi các đối thủ có trình độ tương đồng và lối chơi khó chịu. Tuy nhiên, triết lý của ban huấn luyện là tiếp cận giải đấu theo cách riêng, chú trọng vào sự nỗ lực hết mình trong từng khoảnh khắc trên sân.

Sức mạnh từ sự kết hợp các thế hệ trẻ

Điểm đáng chú ý trong lực lượng lần này là sự đan xen giữa lứa cầu thủ sinh năm 2008 giàu kinh nghiệm thực chiến và những tài năng triển vọng sinh năm 2010. Ông Roland đặc biệt lạc quan khi một số học trò đã sớm được "thử lửa" tại sân chơi V.League, thậm chí ghi được những bàn thắng quan trọng.

Việc được cọ xát tại môi trường bóng đá chuyên nghiệp khắc nghiệt nhất Việt Nam được xem là điểm tựa vững chắc về tâm lý. Điều này giúp các cầu thủ trẻ không bị ngợp khi bước ra đấu trường quốc tế, đồng thời tạo nên sự tự tin cần thiết để triển khai sơ đồ chiến thuật của ban huấn luyện.

Ưu tiên bản sắc và kỷ luật chiến thuật

Thay vì đặt nặng áp lực thành tích lên vai các cầu thủ trẻ, HLV Roland tập trung vào việc khơi dậy sự tự tin và yêu cầu tính kỷ luật cao. Theo ông, sự trưởng thành qua từng trận đấu chính là mục tiêu quan trọng nhất trong lộ trình phát triển dài hơi của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Dù quỹ thời gian chuẩn bị còn hạn chế, U17 Việt Nam vẫn đặt mục tiêu tạo ra màn trình diễn thuyết phục ngay từ trận ra quân. Đây không chỉ là cơ hội để giành kết quả tốt mà còn là dịp để khẳng định vị thế và sự tiến bộ của bóng đá trẻ nước nhà dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Brazil.