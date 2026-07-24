HLV De la Fuente lên tiếng khi FIFA điều tra vụ ẩu đả ở chung kết World Cup 2026 Chiến thắng 1-0 của Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026 bị che mờ bởi xô xát. HLV De la Fuente lên tiếng chỉ trích hành vi khiêu khích từ phía Argentina.

Chức vô địch World Cup 2026 của đội tuyển Tây Ban Nha sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Argentina hôm 20/7 đã không thể trọn vẹn bởi những hình ảnh xô xát hỗn loạn ngay sau khi tiếng còi dứt trận vang lên. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức mở cuộc điều tra kỷ luật đối với Argentina, trong khi HLV Luis de la Fuente khẳng định những hành vi bạo lực từ đối thủ là điều không thể dung thứ.

Sự phẫn nộ từ nhà cầm quân 65 tuổi

Trận chung kết World Cup 2026 khép lại với bầu không khí vô cùng căng thẳng. Hàng loạt vụ ẩu đả và hành vi bạo lực bùng nổ ngay trên sân, buộc cơ quan quản lý bóng đá thế giới phải lập tức vào cuộc thu thập báo cáo từ tổ trọng tài và giám sát trận đấu.

Chia sẻ về sự cố sau trận đấu, HLV trưởng Luis de la Fuente của Tây Ban Nha không giấu nổi sự thất vọng. Bất chấp cảm xúc vỡ ùa cùng chức vô địch, chiến lược gia 65 tuổi thẳng thắn phê phán thái độ phi thể thao từ phía đối thủ:

"Thời điểm đó tôi không nhận ra vì còn đang mải ăn mừng. Tuy nhiên, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những hành vi đó là không thể chấp nhận và không thể dung thứ. Thật đáng tiếc khi những cầu thủ tài năng, được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên giỏi, lại để lại những hình ảnh phản cảm như vậy. Tôi tin rằng chính họ cũng sẽ cảm thấy tồi tệ khi nhìn lại những phản ứng đó", thuyền trưởng của La Roja nhấn mạnh.

Bản lĩnh của nhà vô địch và viễn cảnh tái đấu

Bên cạnh việc lên tiếng chỉ trích Argentina, HLV De la Fuente cũng dành những lời khen ngợi đặc biệt cho sự kiềm chế của các học trò. Trong bối cảnh bị kích động mạnh mẽ, tập thể Tây Ban Nha vẫn giữ được sự bình tĩnh cần thiết để không kéo kịch bản đi quá xa.

"Tôi muốn nhấn mạnh cách ứng xử của các cầu thủ Tây Ban Nha khi đối mặt với sự hung hăng và khiêu khích. Đội bóng của chúng tôi đã giữ vững sự bình tĩnh và phong thái của những vận động viên chân chính", HLV De la Fuente khẳng định thêm.

Đáng chú ý, sự căng thẳng giữa hai nền bóng đá đỉnh cao nhiều khả năng sẽ chưa dừng lại ở cuộc điều tra của FIFA. Để gỡ gạc lại thất bại cay đắng tại đấu trường thế giới, Liên đoàn Bóng đá Argentina đang ráo riết xúc tiến tổ chức trận Siêu cúp liên lục địa (Finalissima) với Tây Ban Nha vào tháng 11/2026. Màn tái đấu này hứa hẹn sẽ chứa đựng vô vàn kịch tính và duyên nợ sau những biến cố bùng nổ vừa qua.