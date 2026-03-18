HLV Đinh Hồng Vinh lý giải việc đôn 'thần đồng' Antonio Moric lên U23 Việt Nam Tiền đạo Việt kiều Antonio Moric gây chú ý khi được đôn lên U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu CFA Team China 2026 nhờ nền tảng đào tạo từ lò Dinamo Zagreb.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã chính thức hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho chiến dịch Giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026. Trong buổi tập đầu tiên, sự xuất hiện của Antonio Moric – tiền đạo mang hai dòng máu Việt Nam và Croatia – đã trở thành tâm điểm thu hút mọi sự chú ý khi anh được đặc cách đôn lên từ lứa U19.

'Làn gió mới' từ lò đào tạo Dinamo Zagreb

Antonio Moric sinh năm 2008, là sản phẩm của học viện danh tiếng Dinamo Zagreb và hiện đang thi đấu cho đội một NK Trnje. Việc thường xuyên va chạm với các cầu thủ trưởng thành tại châu Âu đã giúp tiền đạo 18 tuổi sở hữu nền tảng thể lực và bản lĩnh thi đấu ấn tượng.

Antonio Moric gây chú ý khi được đôn lên đội U23.

Đáng chú ý, khả năng sử dụng tiếng Việt thành thạo là chìa khóa giúp Moric nhanh chóng xóa bỏ rào cản ngôn ngữ, tạo sợi dây liên kết chặt chẽ với các đồng đội mới ngay trong những buổi tập đầu tiên. Đây được xem là lợi thế lớn để cầu thủ trẻ này thích nghi với triết lý bóng đá của ban huấn luyện.

Toán tính chiến lược của HLV Đinh Hồng Vinh

Lý giải về quyết định triệu tập táo bạo này, HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định Antonio Moric vốn là mục tiêu nằm trong kế hoạch theo dõi dài hạn. "Tôi và ban huấn luyện quyết định đôn cậu ấy từ U19 Việt Nam lên U23 Việt Nam để tiện theo dõi và đánh giá, qua đó chuẩn bị dài hạn lực lượng cho lớp kế cận," ông Vinh chia sẻ.

Dù đánh giá cao tiềm năng, vị chiến lược gia này vẫn tỏ ra thận trọng khi khẳng định cơ hội sang Trung Quốc dự giải CFA Team China vẫn còn bỏ ngỏ. Theo ông, môi trường U23 có độ khó cao hơn nhiều, và Moric cần chứng minh được khả năng thích nghi trong tuần tập luyện này để chiếm một suất trong danh sách chính thức.

Thách thức nhân sự và mục tiêu Asiad 2026

Bên cạnh sự xuất hiện của Moric, danh sách U23 lần này còn quy tụ những gương mặt ưu tú như Nguyễn Công Phương hay cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung. Tuy nhiên, đội bóng đang đối mặt với bài toán nhân sự khi chân sút chủ lực Nguyễn Lê Phát vắng mặt vì chấn thương, trong khi nhiều nhân tố khác hội quân muộn do vướng lịch thi đấu Cúp Quốc gia.

HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận việc thiếu vắng Lê Phát gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng lối chơi. Tuy nhiên, với dữ liệu về khoảng 100 cầu thủ tiềm năng, ban huấn luyện sẽ tiếp tục sàng lọc để tìm ra bộ khung tối ưu nhất hướng tới mục tiêu dài hạn là Asiad 2026.

Theo lịch trình, U23 Việt Nam sẽ rèn quân tại Hà Nội đến ngày 23/3 trước khi di chuyển sang Tây An (Trung Quốc). Tại đây, đội bóng sẽ đối đầu với các đối thủ mạnh gồm Thái Lan, CHDCND Triều Tiên và chủ nhà Trung Quốc.