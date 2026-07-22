HLV Gavin Lee tuyên chiến ĐT Việt Nam: Singapore đã sẵn sàng đòi lại món nợ tại ASEAN Cup Nằm chung bảng A với đương kim vô địch Việt Nam, HLV Gavin Lee khẳng định Singapore đã thu hẹp khoảng cách đẳng cấp và sẵn sàng cho màn phục thù tại Mỹ Đình sau thất bại cay đắng năm 2024.

ASEAN Cup 2026 không chỉ đơn thuần là giải đấu kỷ niệm cột mốc 30 năm của bóng đá khu vực, mà với ĐT Singapore, đây là cơ hội để khẳng định vị thế của một cựu vương. Rơi vào bảng A cùng đương kim vô địch Việt Nam, Indonesia, Campuchia và Timor Leste, đội bóng đảo quốc sư tử đang cho thấy một sự tự tin khác biệt dưới thời HLV Gavin Lee.

Khát vọng phục thù tại Mỹ Đình

Tâm điểm trong chiến dịch vòng bảng của Singapore chính là chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn tại sân Mỹ Đình. Với HLV Gavin Lee, đây không chỉ là một trận đấu tranh ngôi đầu bảng mà còn là cơ hội để thanh toán "món nợ" cũ. Tại bán kết ASEAN Cup 2024, Singapore từng phải nhận thất bại nặng nề với tổng tỷ số 1-5 trước ĐT Việt Nam.

"Màn so tài cùng đương kim vô địch Việt Nam không chỉ quyết định cơ hội đi tiếp mà còn là thước đo cho quá trình cải tổ và sự tiến bộ của bóng đá đảo quốc", HLV Gavin Lee chia sẻ. Ông nhấn mạnh rằng trong một giải đấu ngắn ngày, mọi trận đấu đều có tính chất quan trọng như một trận chung kết.

HLV Gavin Lee rất xem trọng chiến dịch ASEAN Cup 2026. Ảnh: SPORTFIVE

Sự tự tin từ tấm vé Asian Cup 2027

Cơ sở để Gavin Lee tin vào một cuộc lật đổ nằm ở sự trưởng thành của dàn cầu thủ trẻ. Từng giữ vai trò trợ lý cho HLV Tsutomu Ogura, ông Lee hiểu rõ nội lực của đội bóng. Việc Singapore giành vé chính thức tham dự Asian Cup 2027 bằng thực lực đã tạo nên một cú hích tâm lý cực lớn.

Việc đứng chung hàng ngũ với Việt Nam, Thái Lan và Indonesia để đại diện cho Đông Nam Á bước ra sân chơi châu lục là minh chứng rõ nhất cho việc khoảng cách chuyên môn đang dần được thu hẹp. Theo HLV Gavin Lee, các cầu thủ của ông giờ đây đã rũ bỏ được tâm lý e ngại khi đối đầu với các đội bóng top đầu khu vực.

Bài toán thể lực và lịch thi đấu khốc liệt

Thử thách lớn nhất dành cho tham vọng của Singapore chính là lịch thi đấu dày đặc. Họ sẽ phải chơi 3 trận chỉ trong vòng 8 ngày đầu tiên của giải đấu. Ngay sau hai lượt trận đầu với Campuchia và Timor Leste, toàn đội sẽ phải di chuyển tức tốc sang Hà Nội để đối đầu với ĐT Việt Nam.

Để chuẩn bị cho cường độ vận động cao này, Singapore đã thực hiện chuyến tập huấn chuyên sâu tại Nhật Bản. HLV Gavin Lee kỳ vọng nền tảng thể lực tích lũy từ xứ sở mặt trời mọc sẽ là chìa khóa giúp các học trò duy trì sự tập trung và sức mạnh trong giai đoạn quyết định của vòng bảng.

Với lịch sử 4 lần đăng quang tại đấu trường Đông Nam Á, người hâm mộ đảo quốc đang kỳ vọng Gavin Lee sẽ tái hiện lại ánh hào quang xưa, bắt đầu bằng việc vượt qua "ngọn núi" Việt Nam ngay tại Mỹ Đình.