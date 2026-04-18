HLV Harry Kewell chưa hài lòng dù Hà Nội FC thắng Becamex TP.HCM 4-2 Dù củng cố vị trí trong Top 4 sau màn rượt đuổi tỷ số kịch tính trên sân Hàng Đẫy, chiến lược gia Harry Kewell vẫn thẳng thắn chỉ trích sự thiếu tập trung của các học trò.

Hà Nội FC vừa củng cố vững chắc vị trí trong nhóm 4 đội dẫn đầu sau chiến thắng kịch tính với tỷ số 4-2 trước Becamex TP.HCM. Tuy nhiên, thay vì những lời tán dương sau khi giành trọn 3 điểm, huấn luyện viên Harry Kewell lại đưa ra những đánh giá khắt khe về màn trình diễn của đội nhà ngay tại sân Hàng Đẫy.

Sự áp đảo chưa đi kèm với tính hiệu quả

Dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Liverpool, Hà Nội FC đã triển khai một lối chơi áp đặt, kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tục tạo ra các tình huống hãm thành nguy hiểm. Dù ghi được tới 4 bàn thắng, nhưng theo góc nhìn của ông Kewell, đội bóng Thủ đô lẽ ra đã có thể định đoạt trận đấu từ sớm nếu không bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Harry Kewell không hài lòng dù Hà Nội FC giành chiến thắng.

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, chiến lược gia người Australia nhấn mạnh: "Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành chiến thắng và có được 3 điểm. Trận đấu này rất hấp dẫn với người hâm mộ, nhưng chúng tôi lẽ ra có thể kết liễu đối thủ sớm hơn". Sự thiếu sắc bén trong các pha dứt điểm cuối cùng đã vô tình đẩy Hà Nội FC vào thế phải chịu áp lực không đáng có ở một số thời điểm khi đối phương nỗ lực vùng lên.

Cảnh báo về sự thiếu kỷ luật trong lối chơi

Bên cạnh vấn đề tận dụng cơ hội, Harry Kewell cũng không ngần ngại chỉ trích những giai đoạn thi đấu thiếu tập trung của toàn đội. Ông đánh giá cao khả năng tổ chức lại đội hình để tận dụng thời điểm ghi bàn, nhưng đồng thời cảnh báo về sự cẩu thả trong hệ thống phòng ngự và triển khai bóng.

Chiến lược gia này thừa nhận đội nhà thi đấu chưa thực sự sắc bén và đôi khi thiếu đi sự kỷ luật cần thiết: "Có những giai đoạn chúng tôi chơi khá cẩu thả, nhưng điều tích cực là toàn đội đã nhanh chóng tổ chức lại và tận dụng tốt những khoảnh khắc quan trọng để ghi bàn".

Theo phân tích của giới chuyên môn, việc để Becamex TP.HCM ghi tới 2 bàn thắng cho thấy những lỗ hổng nhất định trong khâu duy trì cự ly đội hình của Hà Nội FC. Đối với một nhà cầm quân theo đuổi triết lý bóng đá hiện đại và kỷ luật như Kewell, việc duy trì sự tập trung xuyên suốt 90 phút là yêu cầu bắt buộc nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng trong cuộc đua vô địch.

Hướng tới sự hoàn thiện trong cuộc đua đường dài

Trận thắng trước Becamex TP.HCM được xem là bước đệm tinh thần quan trọng cho giai đoạn sắp tới. Tuy nhiên, những phát biểu của Harry Kewell cho thấy tham vọng lớn hơn của ông đối với đội bóng Thủ đô. Thay vì hài lòng với kết quả trước mắt, ông muốn xây dựng một tập thể có khả năng kiểm soát tuyệt đối và giảm thiểu tối đa các sai số cá nhân.

Hành trình hoàn thiện lối chơi cho Hà Nội FC vẫn còn nhiều thách thức. Để tiến xa hơn, các chân sút cần cải thiện thước ngắm, đồng thời hàng thủ phải đảm bảo được sự vững chãi trước những pha phản công từ đối phương. Với chiến lược gia người Australia, 3 điểm chỉ là điều kiện cần, còn màn trình diễn thuyết phục mới là điều kiện đủ để đưa Hà Nội FC trở lại vị thế thống trị.