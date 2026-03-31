HLV Harry Kewell gây bất ngờ khi dự khán buổi tập của ĐT Malaysia tại Nam Định Sự hiện diện của huyền thoại Liverpool Harry Kewell tại buổi tập của ĐT Malaysia trước thềm đối đầu ĐT Việt Nam thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Sự chuẩn bị của ĐT Malaysia cho cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam tại sân Thiên Trường vừa chứng kiến một điểm nhấn bất ngờ. Tối ngày 30/3, cựu danh thủ Liverpool và hiện là thuyền trưởng của Hà Nội FC, ông Harry Kewell, đã xuất hiện trên khán đài để theo dõi buổi rèn quân cuối cùng của "Bầy hổ Malaya". Sự hiện diện của vị chiến lược gia người Úc ngay lập tức trở thành tâm điểm của giới truyền thông trong bối cảnh ĐT Việt Nam đang ráo riết chuẩn bị phục hận đối thủ duyên nợ này.

Harry Kewell xuất hiện trên sân tập của Malaysia

Mối liên kết đặc biệt từ trường phái Ange Postecoglou

Việc Harry Kewell có mặt tại buổi tập của ĐT Malaysia không đơn thuần là một chuyến thăm xã giao. Theo tìm hiểu, vị thuyền trưởng của Hà Nội FC có mối quan hệ thân thiết với HLV trưởng ĐT Malaysia, Peter Cklamovski. Cả hai không chỉ là đồng hương người Úc mà còn từng có thời gian dài làm việc dưới trướng Ange Postecoglou – cựu HLV trưởng Tottenham Hotspur và hiện đang dẫn dắt Celtic.

Sự đồng điệu về triết lý bóng đá giữa Kewell và Cklamovski – những người chịu ảnh hưởng lớn từ Postecoglou – khiến buổi tập của Malaysia mang đậm dấu ấn chiến thuật hiện đại. Việc Kewell dự khán cho thấy ông có thể đang chia sẻ những hiểu biết về bóng đá Việt Nam cho người đồng nghiệp, hoặc đơn giản là theo dõi các học trò của mình (nếu có) trong màu áo đội tuyển quốc gia nước bạn.

Sức bật từ sự trở lại của "Ronaldo Malaysia"

Mặc dù ĐT Malaysia đã chính thức khép lại cơ hội giành vé dự Asian Cup 2027, nhưng tinh thần của thầy trò HLV Peter Cklamovski vẫn rất chuyên nghiệp. Tại buổi tập trên sân Thiên Trường, chiến lược gia này liên tục thúc giục các học trò thực hiện các bài phối hợp nhanh và kiểm soát bóng ở cường độ cao.

Đáng chú ý nhất trong lực lượng của Malaysia lần này là sự trở lại của Faisal Halim. Tiền đạo được mệnh danh là "Ronaldo Malaysia" đã vượt qua biến cố kinh hoàng bị tạt acid để tái xuất sân cỏ. Sự hiện diện của Halim không chỉ có ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn là cú hích tinh thần cực lớn cho toàn đội. Bên cạnh đó, các trụ cột như trung vệ Dion Cools (Cerezo Osaka), hậu vệ gốc Anh Corbin-Ong và tiền đạo nhập tịch Sergio Aguero đều đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Vũ khí từ sự am hiểu V.League của tiền vệ Endrick

Một nhân tố được dự báo sẽ gây ra nhiều khó khăn cho hệ thống phòng ngự của ĐT Việt Nam là tiền vệ Endrick. Ngôi sao này hiện đang thi đấu tại V.League trong màu áo CLB CATPHCM, do đó anh rất am hiểu lối chơi và điểm yếu của các cầu thủ Việt Nam. Truyền thông Malaysia đánh giá cao kinh nghiệm thực chiến của Endrick, coi đây là "chìa khóa" để đội khách có thể tạo nên bất ngờ ngay tại Thiên Trường.

ĐT Việt Nam và khát vọng phục hận tại Thiên Trường

Ở phía đối diện, cuộc chạm trán này mang ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Sau thất bại đáng tiếc vào năm ngoái, các chiến binh Sao Vàng đang khao khát đòi lại món nợ trước Malaysia. Trận đấu dù chỉ còn ý nghĩa về mặt danh dự và tích lũy điểm số trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng sức nóng của một trận "Derby Đông Nam Á" chưa bao giờ thuyên giảm.

Sân Thiên Trường hứa hẹn sẽ là chảo lửa đi dễ khó về cho đội khách. Những ngôi sao đang có phong độ cao như Xuân Son hay Hoàng Hên đều đã sẵn sàng gieo sầu cho đối thủ. Với sự góp mặt của những vị khách đặc biệt như Harry Kewell, không khí trước trận đấu càng thêm phần kịch tính, hứa hẹn một màn so tài đỉnh cao về mặt chiến thuật lẫn tinh thần.