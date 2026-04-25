HLV Harry Kewell hài lòng khi Hà Nội FC hạ Ninh Bình 3-2 bằng lối chơi bản sắc Hà Nội FC giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Ninh Bình tại vòng 20 V-League. HLV Harry Kewell ngợi khen tinh thần và sự tỏa sáng của tài năng trẻ Nguyễn Anh Tiệp.

Trận cầu tâm điểm tại vòng 20 LPBank V-League 2025 - 2026 giữa Ninh Bình và Hà Nội FC đã kết thúc với tỷ số 3-2 đầy kịch tính. Đây không chỉ là màn phục hận thành công của đội bóng Thủ đô sau thất bại ở lượt đi, mà còn là minh chứng cho sự định hình rõ nét trong triết lý bóng đá của HLV Harry Kewell.

Sự áp đảo từ triết lý kiểm soát bóng

Ngay từ những phút đầu, Hà Nội FC đã chủ động áp đặt lối chơi bằng khả năng luân chuyển bóng nhịp nhàng. Những trụ cột như Hùng Dũng và Văn Quyết phối hợp cùng tài năng trẻ Anh Tiệp để tạo nên hệ thống tấn công đa dạng. Ba bàn thắng đến như một hệ quả tất yếu từ những pha dàn xếp bài bản, xé toang hàng phòng ngự đối phương.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Harry Kewell bày tỏ sự hài lòng về cách các học trò vận hành chiến thuật: "Chúng tôi đã ghi được những bàn thắng rất đẹp nhờ lối chơi mạch lạc. Ninh Bình gần như bất lực trong việc ngăn cản Hà Nội triển khai bóng lên 1/3 cuối sân." Tuy nhiên, chiến lược gia người Úc cũng thẳng thắn chỉ ra rằng đội bóng đã tự làm khó mình khi không thể sớm dứt điểm trận đấu, tạo cơ hội cho đối thủ rút ngắn cách biệt từ các tình huống cố định.

Dấu ấn Nguyễn Anh Tiệp và bài toán nhân sự của Ninh Bình

Điểm sáng lớn nhất trong chiến thắng của Hà Nội FC chính là màn trình diễn của Nguyễn Anh Tiệp. Cầu thủ sinh năm 2006, dù mới chỉ có trận đấu thứ 3 tại sân chơi chuyên nghiệp, đã để lại dấu ấn đậm nét bằng một bàn thắng quan trọng. Sự tự tin của Anh Tiệp là tín hiệu tích cực cho kế hoạch trẻ hóa đội hình của đội bóng Thủ đô.

Ở chiều ngược lại, Ninh Bình dù rất nỗ lực với hai pha lập công của Geovane và Quốc Việt nhưng vẫn không thể giữ lại điểm số trên sân nhà. Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại là tình hình sức khỏe không đảm bảo của các trụ cột, đặc biệt là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức.

Sự mạo hiểm với chấn thương của Hoàng Đức

HLV tạm quyền Bae Ji Won thừa nhận việc tung Hoàng Đức vào sân trong hiệp hai là một quyết định mạo hiểm vì tính chất quan trọng của trận đấu. "Hoàng Đức vẫn còn đau. Chúng tôi buộc phải đưa cậu ấy vào sân dù không muốn làm trầm trọng thêm chấn thương hay đặt gánh nặng quá lớn lên vai cậu ấy," ông Bae chia sẻ.

Dù trắng tay, ban huấn luyện Ninh Bình vẫn giữ tinh thần lạc quan. Với việc các trụ cột đang dần bình phục, đội bóng kỳ vọng sẽ sớm cải thiện thành tích trong những vòng đấu tới của V-League. Trong khi đó, Hà Nội FC đang cho thấy sự ổn định cần thiết để tiến sâu hơn trong cuộc đua thứ hạng mùa này.