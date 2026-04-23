HLV Harry Kewell và hành trình nâng tầm CLB Hà Nội sau 6 tháng làm việc Chia sẻ với truyền thông Úc, HLV Harry Kewell bày tỏ sự hài lòng về cơ sở vật chất và tinh thần cầu tiến của các cầu thủ CLB Hà Nội trong nỗ lực đưa đội bóng trở lại tốp đầu V-League.

Sau 6 tháng ngồi ghế nóng tại CLB Hà Nội, HLV Harry Kewell đã mang đến những thay đổi tích cực cả về thành tích lẫn lối chơi. Cựu danh thủ của Liverpool và Leeds United vừa có những chia sẻ sâu sắc với tờ Football360 (Úc) về trải nghiệm sống và làm việc tại Việt Nam, nơi ông đang giúp đội bóng thủ đô lột xác mạnh mẽ.

HLV Harry Kewell đang mang đến những tín hiệu tích cực cho CLB Hà Nội. Ảnh: Hà Nội FC.

Triết lý ổn định và sự thăng tiến trên bảng xếp hạng

Khi Harry Kewell bắt đầu tiếp quản, CLB Hà Nội đang trải qua giai đoạn khó khăn khi đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia 47 tuổi, đội bóng từng 6 lần vô địch V-League đã vươn lên vị trí thứ 4 và hiện nằm trong nhóm 3 đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu.

Bí quyết giúp CLB Hà Nội hồi sinh không đến từ những thay đổi quá phức tạp. Harry Kewell nhấn mạnh vào sự ổn định và đạo đức nghề nghiệp. "Tôi không phát minh lại bóng đá. Những đội bóng vĩ đại luôn có sự ổn định, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp," ông khẳng định. Đối với Kewell, làm việc chăm chỉ và duy trì khả năng cạnh tranh là hai yếu tố cốt lõi để tạo nên cơ hội chiến thắng.

Cơ sở vật chất chuẩn Wembley và tinh thần cầu tiến

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong chia sẻ của Kewell là sự ngạc nhiên về cơ sở vật chất tại đội bóng mới. Dù từng có những lo ngại ban đầu, vị chiến lược gia này thừa nhận ban lãnh đạo CLB Hà Nội đã đáp ứng tối đa các yêu cầu chuyên môn. Ông ví von: "Sân tập của tôi bây giờ giống như sân Wembley vậy. Tôi có hai mặt sân trong tình trạng hoàn hảo."

Bên cạnh hạ tầng, thái độ của các cầu thủ Việt Nam chính là nguồn cảm hứng lớn nhất đối với nhà vô địch Champions League 2005. Kewell đánh giá cao sự khát khao học hỏi và ý chí thúc đẩy bản thân của các học trò. "Họ sẵn sàng tiếp thu những gì tôi truyền đạt và muốn tiến bộ lên một tầm cao mới. Đó chính là động lực để tôi cống hiến tại đây," Kewell bộc bạch.

Hành trình của Harry Kewell tại Việt Nam không chỉ là công việc huấn luyện đơn thuần mà còn là một trải nghiệm sống vô giá. Sau giai đoạn chia tay Yokohama F.Marinos tại Nhật Bản vào tháng 7 năm 2024, Kewell đang cho thấy sự thích nghi nhanh chóng và quyết tâm khẳng định năng lực tại môi trường bóng đá Đông Nam Á đầy tiềm năng.