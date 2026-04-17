HLV Hoàng Văn Phúc dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam và chiến thắng 10-0 của U17 HLV Hoàng Văn Phúc chính thức kế nhiệm HLV Mai Đức Chung tại tuyển nữ quốc gia, trong khi U17 Việt Nam gây tiếng vang với trận thắng hủy diệt 10-0 trước Timor Leste.

Bóng đá Việt Nam vừa trải qua 24 giờ đầy sôi động với những biến động quan trọng trên băng ghế huấn luyện và màn trình diễn bùng nổ của các lứa trẻ. Trọng tâm là việc xác định người kế nhiệm chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển nữ quốc gia và chiến thắng không tưởng của U17 Việt Nam tại đấu trường khu vực.

HLV Hoàng Văn Phúc kế nhiệm HLV Mai Đức Chung

Sau khi HLV Mai Đức Chung quyết định khép lại hành trình đầy vinh quang cùng bóng đá nữ Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức chọn ông Hoàng Văn Phúc là người tiếp quản vị trí này. Đây được xem là một lựa chọn chiến lược, nhằm duy trì sự ổn định và tiếp nối những thành công mà người tiền nhiệm đã dày công xây dựng.

Việc bổ nhiệm ông Hoàng Văn Phúc diễn ra trong bối cảnh bóng đá nữ Việt Nam đang cần một luồng gió mới để chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn. Kinh nghiệm dày dặn của cựu HLV trưởng tuyển nam quốc gia được kỳ vọng sẽ giúp các nữ cầu thủ tiếp cận với những phương pháp huấn luyện hiện đại, sẵn sàng cho các giải đấu quốc tế lớn trong giai đoạn 2026-2030.

U17 Việt Nam thắng hủy diệt 10-0 tại giải Đông Nam Á

Trên sân cỏ trẻ, U17 Việt Nam đã tạo nên một cơn địa chấn khi đè bẹp U17 Timor Leste với tỷ số 10-0. Đây là một trong những trận thắng đậm nhất lịch sử các lứa trẻ Việt Nam tại sân chơi khu vực. Điểm sáng của trận đấu thuộc về Nguyễn Lực và Văn Dương, khi cả hai đều lập được cú hat-trick cá nhân.

Dưới sự chỉ đạo của HLV Cristiano Roland, các cầu thủ trẻ đã phô diễn lối đá tấn công đa dạng và tính kỷ luật cao. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm tuyệt đối mà còn giúp U17 Việt Nam củng cố vững chắc ngôi đầu bảng A tại Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026. HLV Roland nhấn mạnh rằng sự gắn kết giữa các tuyến chính là chìa khóa giúp đội bóng duy trì sức ép nghẹt thở suốt 90 phút.

HLV Park Hang Seo và bầu Đức tái ngộ vì bóng đá trẻ

Tại Gia Lai, bầu Đức cùng Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã tổ chức buổi họp báo công bố Festival bóng đá quốc tế U14 Gia Lai 2026. Sự kiện thu hút sự chú ý đặc biệt với sự góp mặt của HLV Park Hang Seo, hiện đang giữ vai trò Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc.

Giải đấu quy tụ 12 đội bóng, bao gồm 5 đại diện trong nước (HAGL, PVF, SLNA, Hà Nội, Trường Tươi Bình Phước) và 7 đội khách mời quốc tế chất lượng như Jubilo Iwata (Nhật Bản) hay Gangwon FC (Hàn Quốc). Bầu Đức khẳng định, sau hơn hai thập kỷ làm bóng đá, ông vẫn kiên định với quan điểm bóng đá trẻ là nền tảng cốt lõi để phát triển bền vững.

HLV Bae Ji-won đặt mục tiêu vô địch V.League cùng Ninh Bình

CLB Ninh Bình vừa chính thức công bố HLV Bae Ji-won sẽ đảm nhiệm vị trí thuyền trưởng thay ông Vũ Tiến Thành kể từ vòng 19 V.League 1 mùa giải 2025–2026. Từng có thời gian làm việc tại Việt Nam trong giai đoạn hoàng kim của HLV Park Hang Seo, ông Bae Ji-won bày tỏ niềm hạnh phúc khi được quay trở lại mảnh đất hình chữ S.

Vị chiến lược gia người Hàn Quốc không ngần ngại đặt mục tiêu cao nhất: đưa đội bóng Cố đô chạm tay vào chức vô địch V.League. Sự xuất hiện của ông Bae được kỳ vọng sẽ mang đến một diện mạo mới, kỷ luật và khoa học hơn cho lối chơi của CLB Ninh Bình trong giai đoạn nước rút của mùa giải.

Kế hoạch nhân sự cho ASIAD 20 và tin tức chuyển nhượng

Do sự chồng chéo lịch thi đấu giữa ASEAN Cup 2026 và ASIAD 20, nhiều khả năng VFF sẽ phân chia nhân sự ban huấn luyện. Trợ lý Đinh Hồng Vinh được dự báo sẽ là người dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản, trong khi HLV Kim Sang-sik tập trung cho mục tiêu tại đấu trường Đông Nam Á.

Ở một diễn biến khác, CLB Công an Hà Nội vừa tổ chức lễ gia hạn hợp đồng với các trụ cột. Sự kiện này còn gây chú ý bởi sự xuất hiện của Doãn Hải My bên cạnh hậu vệ Đoàn Văn Hậu, thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ sau những ồn ào dư luận thời gian qua.