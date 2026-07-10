HLV Hong Myung-bo sang Mỹ lánh nạn sau World Cup 2026: Khi áp lực vượt ngưỡng an toàn Thất bại tại World Cup 2026 khiến HLV Hong Myung-bo và gia đình bị đe dọa tính mạng, buộc ông phải sang Mỹ lánh nạn nhưng cam kết sẽ đối mặt với mọi trách nhiệm trước dư luận.

Hành trình của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã khép lại trong sự cay đắng và những dư chấn tâm lý nặng nề. Từ vị thế của một niềm hy vọng lớn lao, đoàn quân xứ kim chi phải dừng bước ngay từ vòng bảng, để lại sau lưng một làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm thẳng vào vị thuyền trưởng Hong Myung-bo. Tuy nhiên, đằng sau sự rời đi chóng vánh của ông sang Mỹ không chỉ là câu chuyện về chuyên môn, mà còn là một cuộc tháo chạy vì sự an toàn của gia đình.

Ông Hong Myung-bo đối mặt áp lực lớn dù đã từ chức HLV Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Thất bại tại bảng A và cơn thịnh nộ của người hâm mộ

Tại World Cup 2026, đội tuyển Hàn Quốc nằm ở bảng A với những kỳ vọng về một suất tiến sâu vào vòng knock-out. Thế nhưng, thực tế trên sân cỏ lại là một kịch bản đáng thất vọng. Đội bóng xứ kim chi chỉ giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng sau 3 trận đấu, một kết quả không đủ để giúp họ lọt vào nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất. Việc chính thức bị loại sớm đã thổi bùng ngọn lửa phẫn nộ từ dư luận quê nhà.

Đối với người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc, thất bại này không chỉ là vấn đề điểm số mà còn là sự sụp đổ của một hệ thống chiến thuật dưới thời HLV Hong Myung-bo. Ngay khi đội tuyển vừa đặt chân xuống sân bay trở về nước, áp lực kinh khủng từ truyền thông và công chúng đã bủa vây vị chiến lược gia 57 tuổi.

Cuộc lánh nạn bất đắc dĩ sang Mỹ

Ngay sau khi từ chức, có nhiều thông tin cho rằng HLV Hong Myung-bo đã bí mật quay lại Mỹ để "ở ẩn" nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, đích thân cựu trung vệ huyền thoại của bóng đá Hàn Quốc đã lên tiếng đính chính về lý do thực sự đằng sau quyết định này. Ông xác nhận rằng bản thân và gia đình liên tục nhận được những lời đe dọa nghiêm trọng, khiến sự an toàn cá nhân bị đe dọa trực tiếp.

“Tôi sang Mỹ không phải để trốn tránh trách nhiệm, nhưng đã có những lời đe dọa nhắm vào tôi và gia đình tôi. Là trụ cột gia đình, ưu tiên hàng đầu của tôi lúc này là bảo vệ những người thân yêu trước những lo ngại về an toàn cá nhân,” ông Hong chia sẻ đầy trăn trở. Quyết định tạm rời xa Hàn Quốc được xem là một bước lùi cần thiết để tình hình dịu xuống trước khi ông có thể đối diện với các bước tiếp theo.

Lời hứa về sự minh bạch và trách nhiệm cuối cùng

Dù đang ở Mỹ, HLV Hong Myung-bo khẳng định ông không hề có ý định rũ bỏ những gì đã xảy ra. Ông đã gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ vì đã không đạt được kết quả như kỳ vọng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đặc biệt, vị chiến lược gia này nhấn mạnh sự sẵn sàng của mình đối với các quy trình thẩm định sau giải đấu.

Ông khẳng định: "Nếu một phiên điều trần được tổ chức, tôi chắc chắn sẽ có mặt. Đó là nơi thích hợp để tôi trình bày sự thật chính xác nhất với công chúng, chịu trách nhiệm và không né tránh bất kỳ câu hỏi nào về kết quả của đội tuyển". Thái độ này cho thấy dù phải tạm lánh nạn vì lý do an toàn, Hong Myung-bo vẫn giữ vững lòng tự trọng của một nhà cầm quân chuyên nghiệp.

Nhìn chung, câu chuyện của Hong Myung-bo phản ánh mặt tối của áp lực bóng đá đỉnh cao tại Hàn Quốc, nơi ranh giới giữa sự yêu mến và thù ghét có thể bị xóa nhòa chỉ sau một giải đấu thất bại. Việc ông lựa chọn đối mặt thông qua một phiên điều trần chính thức có thể là cơ hội cuối cùng để giải tỏa những khúc mắc và khép lại một chương buồn trong sự nghiệp huấn luyện của mình.