HLV Hứa Hiền Vinh chính thức gia nhập Becamex TP.HCM: Bước đi chiến lược tái thiết đào tạo trẻ Ông Hứa Hiền Vinh sẽ dẫn dắt đội U15 Becamex TP.HCM từ ngày 20/2, đánh dấu bước ngoặt trong nỗ lực khôi phục hệ thống đào tạo trẻ chất lượng cao của đội bóng phía Nam.

HLV Hứa Hiền Vinh, nhà cầm quân sinh năm 1973, sẽ chính thức gia nhập câu lạc bộ Becamex TP.HCM và bắt đầu công việc từ ngày 20/2 tới, tức mùng 4 Tết Bính Ngọ. Đây là động thái quan trọng nhằm củng cố bộ máy nhân sự và thực hiện tham vọng chấn hưng nền tảng đào tạo trẻ của đội bóng.

Ông Hứa Hiền Vinh gia nhập Becamex TP.HCM.

Chấm dứt đồn đoán và bắt tay vào tái thiết

Quyết định gia nhập Becamex TP.HCM của ông Hứa Hiền Vinh đã chấm dứt những đồn đoán về tương lai của vị chiến lược gia này trong suốt thời gian qua. Theo các nguồn tin xác nhận, kế hoạch chiêu mộ ông Vinh thực tế đã được đội bóng phía Nam xúc tiến ngay từ giai đoạn đầu mùa giải 2025-2026.

Tuy nhiên, do lịch thi đấu V-League có quãng nghỉ để nhường chỗ cho các đội tuyển trẻ quốc gia (U22 và U23) tập trung và thi đấu, việc công bố chính thức đã được điều chỉnh lùi lại cho đến thời điểm hiện tại. Sự xuất hiện của ông Vinh ngay đầu năm mới cho thấy quyết tâm của câu lạc bộ trong việc sớm ổn định nhân sự để triển khai các kế hoạch chuyên môn.

Trọng tâm vào lứa cầu thủ U15

Tại bến đỗ mới, HLV Hứa Hiền Vinh sẽ trực tiếp phụ trách đội U15 của Becamex TP.HCM. Đây được xem là mắt xích then chốt trong chiến lược dài hạn nhằm xây dựng lại hệ thống đào tạo nội bộ bài bản và chất lượng. Trong bối cảnh bóng đá trẻ Việt Nam đang có những bước tiến mới tại đấu trường châu lục, việc tập trung vào lứa kế cận là ưu tiên hàng đầu của câu lạc bộ.

Đào tạo trẻ vốn là niềm tự hào của Becamex TP.HCM, tuy nhiên lĩnh vực này đã có phần chững lại trong vài năm gần đây. Sự góp mặt của một huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm như ông Vinh được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới, giúp nâng tầm các tài năng trẻ tiềm năng.

Lộ trình phát triển chuyên môn dài hạn

Không chỉ dừng lại ở công tác đào tạo trẻ, môi trường tại Becamex TP.HCM còn mở ra cơ hội thăng tiến rõ rệt cho các huấn luyện viên. Nếu thể hiện được dấu ấn chuyên môn sắc nét và đạt được kết quả khả quan với đội U15, ông Hứa Hiền Vinh hoàn toàn có cơ hội được cân nhắc vào những vị trí cao hơn tại đội một trong tương lai.

Đây vốn là lộ trình phát triển nhân sự quen thuộc mà đội bóng từng áp dụng thành công. Việc đi lên từ công tác đào tạo trẻ giúp các huấn luyện viên hiểu rõ triết lý câu lạc bộ và nắm vững đặc điểm của các cầu thủ do chính mình nhào nặn, tạo nên sự gắn kết và ổn định bền vững cho đội hình chuyên nghiệp.