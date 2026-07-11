HLV Indonesia coi Việt Nam là ứng viên số một AFF Cup; Ông Park Hang-seo phải điều trần tại Hàn Quốc Đội tuyển Việt Nam nhận đánh giá cao từ đối thủ trước thềm AFF Cup 2026 trong khi cựu HLV Park Hang-seo đối mặt phiên điều trần quan trọng tại quê nhà liên quan đến nội bộ KFA.

Trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á đang nóng dần lên trước thềm AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nổi lên như một thế lực đáng gờm nhất dưới góc nhìn của các đối thủ trực tiếp. Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, một thông tin chấn động từ Hàn Quốc liên quan đến cựu HLV trưởng Park Hang-seo đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Đội tuyển Việt Nam đang tập huấn ở Hàn Quốc chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Ảnh: VFF.

Sức mạnh của sự ổn định và làn sóng Việt kiều

Tại đợt tập huấn ở Bali (Indonesia), HLV trưởng tuyển Indonesia John Herdman đã không ngần ngại chỉ đích danh Việt Nam là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch AFF Cup 2026. Chiến lược gia này phân tích rằng sự kết hợp giữa tính kế thừa và những nhân tố mới đang tạo nên một tập thể khó bị đánh bại.

"Việt Nam có lẽ là đội bóng mạnh nhất. Họ đã tập trung chuẩn bị từ cuối tháng 6, gắn bó với nhau một thời gian dài cùng một vị huấn luyện viên đã làm việc lâu năm," HLV Herdman nhận định trên tờ Bola. Ông cũng đặc biệt lưu ý đến việc Việt Nam bổ sung các nhân tố Việt kiều chất lượng, điều này giúp nâng cấp đáng kể chiều sâu đội hình vốn đã rất gắn kết.

Cuộc đua khốc liệt trên hàng công

Sự xuất hiện của những cái tên như Xuân Son hay Tài Lộc không khiến các cầu thủ trẻ chùn bước. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc khẳng định sự cạnh tranh này là động lực để anh hoàn thiện bản thân dưới thời HLV Kim Sang-sik. Đình Bắc cho biết hàng công đội tuyển hiện tại rất chất lượng và cơ hội được chia đều cho những ai đáp ứng tốt nhất yêu cầu chuyên môn trên sân tập.

Cú hích từ hàng phòng ngự

Tin vui đến với hàng thủ khi trung vệ kỳ cựu Đỗ Duy Mạnh đã chính thức trở lại tập luyện cùng bóng. Sau thời gian dài phải vận động nhẹ, việc Duy Mạnh có thể hoàn thành trọn vẹn giáo án phối hợp phòng ngự và tấn công trên 2/3 diện tích sân tại Hàn Quốc là tín hiệu cực kỳ lạc quan cho chiến dịch ASEAN Cup sắp tới.

Biến động từ Hàn Quốc: Ông Park Hang-seo và phiên điều trần

Trong khi bóng đá Việt Nam đang hối hả chuẩn bị cho các giải đấu, thông tin từ Yonhap News TV cho biết cựu HLV Park Hang-seo và siêu sao Son Heung-min là hai trong số 13 nhân vật phải tham gia phiên điều trần do Quốc hội Hàn Quốc tổ chức.

Ông Park khi còn dẫn dắt ĐTQG Việt Nam. Ảnh: Getty Images.

Chủ tịch Ủy ban Lee Jae-jung cho biết cơ quan lập pháp sẽ rà soát toàn diện những bất cập trong quá trình lựa chọn HLV đội tuyển cũng như tình hình điều hành chung của Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA). Đây là động thái quyết liệt nhằm ổn định lại bộ máy quản lý bóng đá nước này sau hàng loạt chỉ trích từ người hâm mộ.

Sức hút quốc nội và thử thách cho bóng đá trẻ

Tại thị trường trong nước, cơn sốt vé trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Myanmar tại tỉnh Thái Nguyên đã minh chứng cho niềm tin mãnh liệt của người hâm mộ. Chỉ sau hơn một ngày mở bán, toàn bộ vé mệnh giá 300.000 đồng đã được quét sạch, trong khi các mệnh giá thấp hơn cũng đang trong tình trạng khan hiếm.

Ở cấp độ trẻ, VCK Giải bóng đá vô địch U17 quốc gia 2026 hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính. Chủ nhà U17 Hoàng Anh Gia Lai rơi vào "bảng tử thần" (Bảng A) khi phải đối đầu với những lò đào tạo danh tiếng như Đà Nẵng, Thể Công Viettel và PVF.

Bảng đấu Các đội bóng tham dự Bảng A HAGL, Đà Nẵng, Thể Công Viettel, PVF Bảng B SLNA, CLB TP.HCM, PVF.CAND, Đồng Nai Bảng C Hà Nội FC, Huế, Đồng Tháp, Lâm Đồng

Trong khi đó, đương kim vô địch U17 Hà Nội FC nằm ở bảng C với các đối thủ được đánh giá dễ thở hơn là Huế, Đồng Tháp và Lâm Đồng. Những diễn biến này hứa hẹn một giai đoạn cuối năm đầy sôi động cho bóng đá Việt Nam từ cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia.