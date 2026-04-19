HLV Indonesia dè dặt trước quyết đấu U17 Việt Nam: Cơ hội đi tiếp rất mong manh Thất bại trước Malaysia đẩy U17 Indonesia vào thế khó, buộc phải thắng đậm U17 Việt Nam đang có phong độ cực cao để tìm vé vào bán kết giải U17 Đông Nam Á.

Trận đấu phân định ngôi thứ tại bảng A giải U17 Đông Nam Á 2026 giữa U17 Việt Nam và U17 Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 19/4. Trước thềm trận đấu sinh tử, HLV trưởng Kurniawan của đội chủ nhà đã bày tỏ sự thận trọng tối đa khi đánh giá về khả năng đi tiếp của các học trò.

Thế khó của đội chủ nhà Indonesia

Cục diện bảng A đang trở nên bất lợi đối với đội bóng xứ sở vạn đảo sau trận thua sát nút 0-1 trước U17 Malaysia ở lượt đấu trước. Kết quả này khiến U17 Indonesia hiện dậm chân ở vị trí thứ ba với 3 điểm, kém đối thủ trực tiếp về chỉ số đối đầu. Trong khi đó, U17 Việt Nam đang nắm giữ ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số bàn thắng bại ấn tượng +14.

U17 Indonesia đứng trước nguy cơ dừng bước sớm.

Theo điều lệ giải đấu, chỉ có 3 đội dẫn đầu mỗi bảng và duy nhất 1 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất mới giành quyền vào chơi trận bán kết. Với hiệu số hiện tại và việc U17 Malaysia nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm trước U17 Timor Leste ở trận đấu cùng giờ, cánh cửa đi tiếp của thầy trò HLV Kurniawan đang dần hẹp lại.

HLV Kurniawan: Cơ hội hiện tại rất mong manh

Phát biểu với giới truyền thông, chiến lược gia người Indonesia thừa nhận áp lực đè nặng lên các cầu thủ trẻ sau thất bại ở lượt trận trước. Ông nhấn mạnh việc hồi phục tâm lý là ưu tiên hàng đầu trước khi tính đến các phương án chuyên môn để đối đầu với một tập thể mạnh như U17 Việt Nam.

"Nhiệm vụ của tôi lúc này là chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi thừa nhận cơ hội để chúng tôi tiến vào bán kết hiện nay rất mong manh khi đối thủ là một tập thể mạnh như Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình trong suốt 90 phút sắp tới", HLV Kurniawan chia sẻ.

Trong hai ngày chuẩn bị vừa qua, ban huấn luyện Indonesia đã nỗ lực triển khai các phương án chiến thuật mới. Dù đối mặt với thử thách cực đại, đội bóng chủ nhà vẫn đặt mục tiêu nỗ lực tối đa để nuôi hy vọng gây bất ngờ trong trận cầu tâm điểm sắp tới.