HLV John Herdman thận trọng trước màn tái đấu tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026 Chiến lược gia người Canada từ chối đặt mục tiêu chiến thắng trước Việt Nam, khẳng định sự tập trung tối đa cho trận ra quân gặp Campuchia để giảm áp lực.

Trước thềm vòng bảng AFF Cup 2026, huấn luyện viên John Herdman của đội tuyển Indonesia đã gây bất ngờ với phát biểu vô cùng thận trọng về cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Thay vì những tuyên bố mạnh mẽ thường thấy, chiến lược gia từng dẫn dắt Canada tại World Cup 2022 lựa chọn cách tiếp cận an toàn, nhấn mạnh vào việc giải quyết từng đối thủ thay vì nhìn quá xa vào tương lai.

Ưu tiên tuyệt đối cho trận mở màn

Phát biểu tại sân vận động Gelora Bung Karno vào ngày 22/5, HLV John Herdman khẳng định sự tập trung của Indonesia hiện đang dồn toàn bộ vào trận ra quân gặp Campuchia. Ông thẳng thắn chia sẻ với giới truyền thông rằng bản thân không muốn gây áp lực buộc phải thắng lên các học trò trong cuộc chạm trán với đội tuyển Việt Nam ngay từ lúc này.

"Đối thủ đầu tiên là ai? Campuchia. Đó là mục tiêu duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi đã chiến đấu và giành chiến thắng trước Campuchia. Sau đó mới là trận đấu tiếp theo. Tôi không muốn nói về việc 'chúng ta phải thắng'", ông Herdman nhấn mạnh. Thái độ này cho thấy sự tôn trọng nhất định của vị HLV này dành cho các đối thủ trong bảng đấu, đặc biệt là thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Áp lực từ quá khứ và sự chuẩn bị của tuyển Việt Nam

Sự thận trọng của ông Herdman không phải là không có cơ sở. Dù bóng đá xứ vạn đảo từng có giai đoạn chiếm ưu thế, nhưng cán cân quyền lực đã thay đổi đáng kể tại AFF Cup 2024. Khi đó, tại sân Việt Trì, tuyển Việt Nam đã hạ gục Indonesia với tỷ số 1-0 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Nguyễn Quang Hải. Thất bại đó vẫn là một bài học đắt giá mà bóng đá Indonesia phải ghi nhớ.

Bên cạnh đó, lực lượng của "Những chiến binh sao Vàng" đang ngày càng trở nên đáng gờm. Việc bổ sung các cầu thủ nhập tịch chất lượng như Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên giúp đội hình của HLV Kim Sang-sik gia tăng đáng kể sức mạnh chiều sâu. Đây chắc chắn là bài toán nan giải mà ông Herdman cần tìm lời giải nếu muốn tiến xa tại giải đấu năm nay.

Triết lý "từng bước một" từ World Cup

Cách tiếp cận của John Herdman phản ánh đúng triết lý đã giúp ông gặt hái thành công cùng đội tuyển Canada. Thay vì đặt nặng mục tiêu vô địch ngay từ đầu, ông ưu tiên việc xây dựng tâm lý vững vàng và chuẩn bị kỹ lưỡng cho từng kịch bản cụ thể. Herdman tin rằng khi quá trình chuẩn bị đạt trạng thái tối ưu, kết quả trên sân cỏ sẽ đến như một hệ quả tất yếu.

Việc giảm bớt áp lực truyền thông và sự kỳ vọng từ người hâm mộ có thể là một nước đi chiến thuật nhằm giúp các học trò duy trì sự thoải mái. Tuy nhiên, trước một đội tuyển Việt Nam đang hừng hực khí thế, sự dè dặt này liệu có biến thành rào cản tâm lý cho đội bóng xứ vạn đảo hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn sẽ được giải đáp khi tiếng còi khai cuộc vang lên.