HLV John Herdman và kế hoạch làm mới đội hình Indonesia tại FIFA Series 2026 Tân HLV John Herdman đối mặt với thử thách lớn về nhân sự ở hàng tiền vệ và tiền đạo của tuyển Indonesia trước thềm giải đấu FIFA Series 2026 tại Jakarta.

Đội tuyển Indonesia đang bước vào giai đoạn chuẩn bị nước rút cho FIFA Series 2026, giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 27/3 đến 30/3 tại sân vận động Gelora Bung Karno. Đây là thử thách chính thức đầu tiên của tân HLV John Herdman trong nỗ lực nâng tầm bóng đá xứ Vạn đảo. Tuy nhiên, chiến lược gia người Anh đang phải đối mặt với những lỗ hổng nhân sự đáng lo ngại ở trục dọc của đội hình.

John Herdman có thể giúp Indonesia gặt hái thành công?

Áp lực từ mục tiêu tại FIFA Series 2026

Với tư cách là nước chủ nhà, áp lực đè nặng lên vai thầy trò HLV John Herdman là không nhỏ. Tại giải đấu này, "Timnas Garuda" sẽ chạm trán Saint Kitts & Nevis (CONCACAF) ở trận bán kết. Nếu giành chiến thắng, họ có khả năng đối đầu với Bulgaria, đội bóng xếp hạng 87 thế giới và được đánh giá là đối thủ lớn nhất ngáng đường đội bóng xứ Vạn đảo.

Dù thời gian tập trung dự kiến bắt đầu sau ngày 20/3 khi các cầu thủ từ châu Âu trở về, bộ khung của Indonesia vẫn dựa trên những trụ cột quen thuộc như Jay Idzes, Kevin Diks, Rizky Ridho và Emil Audero. Tuy nhiên, sự ổn định này cũng đồng nghĩa với việc những điểm yếu cố hữu ở các vị trí then chốt chưa được giải quyết triệt để.

Bài toán khó tại tuyến giữa và hàng công

Theo chuyên gia bóng đá Ronny Pangemanan (Bung Ropan), khu vực trung tuyến đang là "cơn đau đầu" của ông Herdman. Các trụ cột như Thom Haye và Joey Pelupessy hiện đã ngoài 30 tuổi, khó có thể duy trì cường độ thi đấu đỉnh cao liên tục. Việc tìm kiếm những "máy quét" trẻ trung, giàu năng lượng để kế cận là nhiệm vụ cấp thiết để đảm bảo tương lai lâu dài.

Hàng công Indonesia cần được nâng cấp.

Tình hình ở hàng tiền đạo cũng không khả quan hơn. Dù sở hữu những cái tên như Ole Romeny, Ramadhan Sananta hay tài năng trẻ Mauro Zijlstra, Indonesia vẫn thiếu một "sát thủ" đẳng cấp đủ sức gánh vác trọng trách ở những trận cầu lớn. Dean Zandbergen (VVV-Venlo, Hà Lan) đang là cái tên được nhắc đến như một giải pháp tiềm năng, nhưng hiện tại vẫn chỉ dừng lại ở mức tin đồn.

Kỳ vọng vào các viện binh từ châu Âu

Thông tin về việc PSSI đang xúc tiến nhập tịch thêm hai cầu thủ gốc Âu đang thu hút sự chú ý lớn. Dù vậy, các rào cản về thủ tục pháp lý khiến khả năng họ kịp góp mặt tại FIFA Series tháng 3 là bất khả thi. Những tân binh này sớm nhất chỉ có thể ra mắt vào giai đoạn FIFA Days tháng 6 hoặc muộn hơn vào cuối năm.

HLV John Herdman được cho là đang "giấu bài" với những nhân tố bí mật mà ông đã nhắm đến trong chuyến công tác tại châu Âu đầu năm nay. Việc bổ sung nhân sự chất lượng cao ở tuyến giữa và tiền đạo cắm không chỉ giải quyết bài toán trước mắt mà còn là bước đi chiến lược cho tham vọng vươn tầm châu lục của bóng đá Indonesia trong tương lai.