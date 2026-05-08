HLV Kim Pan Gon cảnh báo Nam Định trước trận tái đấu tại Thiên Trường Dù nắm lợi thế dẫn trước 2-1 sau lượt đi, thuyền trưởng Selangor vẫn tỏ ra thận trọng và khẳng định đội bóng của ông đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu đầy áp lực trên đất Việt Nam.

Chiến thắng sát nút 2-1 tại lượt đi bán kết Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á giúp Selangor chiếm ưu thế, nhưng HLV Kim Pan Gon hiểu rằng cuộc chơi mới chỉ đi được nửa chặng đường. Tại sân MBPJ, cú đúp của tiền đạo Chrigor Moraes ở các phút 38 và 58 đã định hình trận đấu, dẫu cho Nguyễn Văn Vĩ kịp níu giữ hy vọng cho Nam Định bằng bàn rút ngắn tỷ số ở khoảng thời gian cuối hiệp một.

HLV Kim tỏ ra tự tin trước thềm trận tái đấu.

Chiến thuật thận trọng của HLV Kim Pan Gon

Cựu thuyền trưởng đội tuyển Malaysia, Kim Pan Gon, không giấu nổi sự dè chừng dù đội nhà đang dẫn trước. Ông khẳng định Selangor phải duy trì sự lì lợm tối đa để bảo vệ thành quả. "Chúng tôi mới hoàn thành phần đầu tiên trong kế hoạch. Nam Định rất mạnh khi được chơi trên sân nhà, vì vậy Selangor không được phép chủ quan", chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh về tính chất khắc nghiệt của trận lượt về.

Dù lường trước sức ép từ khán đài, HLV Kim Pan Gon cũng đưa ra lời cảnh báo ngược lại cho đối thủ. Ông cho rằng Nam Định cần cẩn trọng với các phương án chuyển trạng thái của Selangor, nơi có những cầu thủ chạy cánh và tiền đạo sở hữu tốc độ đột biến. Đây được xem là đòn tâm lý chiến sắc bén trước khi hai đội bước vào 90 phút quyết định tại Việt Nam.

Điểm tựa từ sát thủ Nguyễn Xuân Son

Về phía đại diện Việt Nam, thất bại sát nút trên sân khách không dập tắt hoàn toàn hy vọng lật ngược thế cờ. Niềm tin của đội bóng thành Nam đang được đặt trọn lên vai chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son, người đã khẳng định đẳng cấp với 7 bàn thắng tại đấu trường khu vực mùa này.

Sự kết hợp giữa dàn ngoại binh chất lượng và sức mạnh tinh thần từ khán giả nhà tại Nam Định sẽ là bài toán hóc búa mà Selangor phải tìm lời giải. Với cách biệt chỉ là một bàn, kịch bản về một cuộc lội ngược dòng đầy kịch tính hoàn toàn có thể xảy ra nếu Nam Định tận dụng tốt các cơ hội và duy trì được nhịp độ tấn công dồn dập.