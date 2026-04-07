HLV Kim Sang-sik bổ sung dàn sao U23 Việt Nam dự ASIAD 20 Thay vì sử dụng thuần lứa U21 như dự định, chiến lược gia người Hàn Quốc quyết định điều động các trụ cột U23 nhằm tăng cường bản lĩnh trận mạc cho mục tiêu tại Nhật Bản.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa thống nhất điều chỉnh quan trọng trong kế hoạch nhân sự cho đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 20 tại Nhật Bản. Quyết định này đánh dấu sự thay đổi lớn khi đội hình sẽ không còn thuần lứa U21 như tính toán ban đầu, mà có sự góp mặt của các nhân tố chủ chốt lứa U23 vừa giành Huy chương Đồng châu Á.

Sự điều chỉnh từ thực tế chuyên môn

Quyết định bổ sung nhân sự giàu kinh nghiệm được đưa ra sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng màn trình diễn của lứa cầu thủ U21 tại giải giao hữu CFA Team China diễn ra ở Tây An (Trung Quốc) đầu năm 2026. Ban huấn luyện nhận thấy việc lồng ghép các cầu thủ đã dạn dày kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao là điều cần thiết để tạo nên sự cân bằng.

HLV Kim Sang-sik cân nhắc kỹ lưỡng về bài toán nhân sự cho các mục tiêu quan trọng trong năm 2026.

Việc kết hợp này giúp Olympic Việt Nam giải quyết bài toán "chấp tuổi" khi đối đầu với những cường quốc bóng đá hàng đầu châu lục. Những gương mặt từ lứa U23 sẽ đóng vai trò trục xương sống, truyền tải bản lĩnh thi đấu và hỗ trợ các đàn em U21 trong các thời điểm then chốt của trận đấu.

Chiến lược phân tách lực lượng và quản lý quá tải

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, lịch thi đấu dày đặc trong năm 2026 đặt ra thách thức lớn về thể lực. Ngay sau khi V-League 2025-2026 hạ màn, các cầu thủ phải bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương AFF Cup, trước khi lên đường sang Aichi - Nagoya tham dự ASIAD 20 (diễn ra từ ngày 14/9 đến 04/10).

Để tối ưu hóa sức mạnh và tránh tình trạng quá tải, HLV Kim Sang-sik dự kiến phân tách lực lượng U23 thành hai nhóm chiến thuật:

Nhóm ưu tú: Bao gồm các nhân tố như Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang hay Trần Trung Kiên sẽ tập trung cùng đội tuyển quốc gia ưu tiên cho mục tiêu AFF Cup.

Các cầu thủ U23 còn lại sẽ đóng vai trò hạt nhân, kết hợp cùng lứa U21 để chinh chiến tại đấu trường Á vận hội.

Mô hình kết hợp giữa sức trẻ của lứa U21 và kinh nghiệm thực chiến của lứa U23 được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Việt Nam duy trì sự cạnh tranh sòng phẳng trên nhiều mặt trận. Hiện tại, ê kíp trợ lý của ông Kim đang hoàn tất những thảo luận cuối cùng với VFF để chốt danh sách chính thức cho chuyến du đấu tại Nhật Bản sắp tới.