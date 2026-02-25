HLV Kim Sang-sik chọn 'chìa khóa' Xuân Son và Hoàng Hên cho U23 Việt Nam tại ASIAD 20 HLV Kim Sang-sik đang cân nhắc triệu tập bộ đôi tấn công Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên làm cầu thủ quá tuổi nhằm gia tăng sức mạnh cho U23 Việt Nam tại ASIAD 20.

HLV Kim Sang-sik đang bắt đầu phác thảo những phương án nhân sự quan trọng cho chiến dịch ASIAD 20 diễn ra vào tháng 9 tới tại Nhật Bản. Trong một động thái đầy toan tính về mặt chiến thuật, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc đang cân nhắc dành các suất cầu thủ quá tuổi cho bộ đôi Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Đây được xem là lời giải cho bài toán kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc cho một tập thể trẻ đang hướng tới mục tiêu dài hạn.

Xuân Son là niềm hy vọng lớn trên hàng công bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.

Bài học từ quá khứ và sự cần thiết của những 'đầu tàu'

Quyết định sử dụng cầu thủ quá tuổi của ông Kim xuất phát từ nhu cầu thực tế về một "đầu tàu" dẫn dắt lứa đàn em. Tại ASIAD 20, lực lượng nòng cốt của U23 Việt Nam chủ yếu dựa trên lứa U21 nhằm xây dựng nền tảng cho năm 2028. Tuy nhiên, việc thiếu đi những điểm tựa tinh thần dày dạn kinh nghiệm thường khiến các đội bóng trẻ dễ gục ngã ở những thời điểm quyết định.

Nhìn lại lịch sử, thành công vang dội của bóng đá Việt Nam tại ASIAD 18 từng ghi dấu ấn đậm nét của những cầu thủ quá tuổi như Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Anh Đức. Ngược lại, bài học từ kỳ ASIAD gần nhất cho thấy việc sử dụng đội hình quá trẻ mà thiếu đi sự dẫn dắt của các đàn anh đẳng cấp đã khiến đội bóng sớm dừng bước. HLV Kim Sang-sik rõ ràng đang tính toán kỹ lưỡng để không lặp lại sai lầm này.

Xuân Son và Hoàng Hên: Cặp bài trùng nâng tầm hàng công

Trong danh sách các ứng viên quá tuổi, Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên chính là những cái tên sáng giá nhất. Xuân Son hiện là chân sút chủ lực từng gồng gánh Nam Định vô địch V-League và tỏa sáng rực rỡ tại AFF Cup 2024. Bên cạnh đó, Đỗ Hoàng Hên được biết đến với biệt danh "vua kiến tạo", người sở hữu nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng cung cấp những đường chuyền quyết định.

Điểm mạnh vượt trội của bộ đôi này không chỉ nằm ở đẳng cấp cá nhân mà còn ở sự am hiểu lẫn nhau sau thời gian dài sát cánh trong cùng màu áo câu lạc bộ. Sợi dây liên kết ăn ý giữa họ hứa hẹn sẽ mang đến luồng sinh khí mới, giúp nâng cấp hoàn toàn khả năng ghi bàn và tính sáng tạo cho hàng công của lứa trẻ Việt Nam tại đấu trường châu lục.

Thử thách từ lịch thi đấu V-League

Mặc dù kế hoạch chuyên môn đã rõ ràng, nhưng việc hiện thực hóa vẫn phụ thuộc lớn vào kết quả đàm phán giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và các câu lạc bộ chủ quản. Do ASIAD 20 diễn ra trùng với thời điểm khởi tranh mùa giải V-League 2026-2027, việc nhả các ngôi sao hàng đầu sẽ đòi hỏi sự đồng thuận và hỗ trợ tối đa từ phía đội bóng.

Nếu chiến thuật "cài răng lược" này được triển khai thuận lợi, U23 Việt Nam không chỉ đạt được mục tiêu cọ xát cho lứa kế cận mà còn đủ khả năng tạo nên những bất ngờ thú vị. Sự kết hợp giữa sức trẻ khát khao và bản lĩnh của những ngôi sao quá tuổi đang được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Việt Nam khẳng định lại vị thế tại sân chơi Á vận hội.