HLV Kim Sang-sik chốt băng thủ quân tuyển Việt Nam trước vòng loại Asian Cup

Huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa chính thức xác nhận ban cán sự đội tuyển Việt Nam cho đợt tập trung quan trọng trong tháng 3. Theo đó, trung vệ Đỗ Duy Mạnh tiếp tục được tín nhiệm giữ chiếc băng thủ quân, dẫn dắt toàn đội trong chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 sắp tới.

Sự ổn định là ưu tiên hàng đầu của HLV Kim Sang-sik

Quyết định giữ nguyên vai trò thủ lĩnh cho Đỗ Duy Mạnh cho thấy chiến lược gia người Hàn Quốc ưu tiên tính kế thừa và sự ổn định trong bối cảnh đội tuyển cần tập trung tối đa cho các mục tiêu ngắn hạn. Duy Mạnh không chỉ là nhân tố dày dặn kinh nghiệm mà còn giữ vai trò đầu tàu trong chức vô địch ASEAN Cup 2024 và các trận đấu vòng loại trước đó.

Đáng chú ý, dù từng có giai đoạn phong độ sụt giảm tại Hà Nội FC, trung vệ sinh năm 1996 đã kịp thời bùng nổ trở lại. Sự thăng tiến mạnh mẽ của đội bóng thủ đô trên bảng xếp hạng V-League thời gian qua có dấu ấn không nhỏ từ bản lĩnh và khả năng chỉ huy hàng phòng ngự của cầu thủ này.

Bộ khung lãnh đạo giàu kinh nghiệm

Sát cánh cùng Duy Mạnh trong ban cán sự là hai đội phó Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải. Đây đều là những ngôi sao đẳng cấp nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại và đồng thời đang giữ vai trò đội trưởng tại câu lạc bộ chủ quản. Việc duy trì bộ khung này giúp HLV Kim Sang-sik đảm bảo sợi dây liên kết chặt chẽ giữa các tuyến và giữ vững tinh thần chiến đấu cho các trụ cột.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup

Đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào hai thử thách liên tiếp với mục tiêu giành kết quả tốt nhất để khẳng định vị thế tại đấu trường châu lục. Lịch thi đấu cụ thể như sau:

Thời gian Đối thủ Địa điểm 19h00 ngày 26/3 Bangladesh Sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) Tối 31/3 Malaysia Ninh Bình

Nhìn chung, việc giữ vững ban cán sự cũ là bước đi tính toán của HLV Kim Sang-sik nhằm tận dụng tối đa tầm ảnh hưởng của các cựu binh. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Duy Mạnh và nhãn quan chiến thuật của Hoàng Đức, Quang Hải được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam vận hành trơn tru trong hai cuộc đối đầu kịch tính sắp tới.