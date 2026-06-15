HLV Kim Sang-sik chốt danh sách ĐT Việt Nam dự AFF Cup 2026: Đột phá từ nhóm nhập tịch Chiến lược gia người Hàn Quốc triệu tập 28 cầu thủ, tạo nên sự kết hợp giữa dàn cựu binh cùng nhóm nhân tố nhập tịch chất lượng cho mục tiêu đòi lại ngôi vương.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa chính thức công bố danh sách 28 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung cho chiến dịch AFF Cup 2026. Bản danh sách này cho thấy một cuộc cải tổ sâu rộng về nhân sự, hướng tới sự cân bằng giữa kinh nghiệm và sự đột phá từ các nguồn lực mới.

Lực lượng mới của ĐT Việt Nam có nhiều điểm nhấn.

Dấu ấn từ làn gió mới nhập tịch

Điểm nhấn lớn nhất trong đợt tập trung lần này là sự hiện diện của nhóm cầu thủ nhập tịch và gốc Việt. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Nguyễn Xuân Son hay Đặng Văn Lâm, HLV Kim Sang-sik đã trao cơ hội cho các tân binh Le Giang Patrik, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa. Đặc biệt, sự xuất hiện của Đỗ Hoàng Hên được kỳ vọng sẽ mang lại chất lượng kỹ chiến thuật khác biệt cho hàng công trong các trận cầu đinh.

Việc bổ sung những nhân tố có thể hình lý tưởng và tư duy chơi bóng hiện đại giúp ban huấn luyện đa dạng hóa phương án tiếp cận trận đấu. Tại vị trí thủ môn, sự góp mặt của Le Giang Patrik chắc chắn sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh khốc liệt, buộc các ngôi sao hiện tại phải nỗ lực tối đa để giữ suất bắt chính.

Bộ khung cựu binh và sự đóng góp từ CLB CAHN

Dù có nhiều thay đổi, ĐT Việt Nam vẫn duy trì sự ổn định nhờ dàn trụ cột dạn dày kinh nghiệm. Những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Duy Mạnh và Đoàn Văn Hậu tiếp tục được tin tưởng làm điểm tựa cho toàn đội. Bên cạnh đó, các gương mặt như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung và Trương Tiến Anh cũng góp mặt để củng cố hệ thống phòng ngự.

HLV Kim Sang-sik đang sở hữu một dàn nhân sự chất lượng.

Đáng chú ý, câu lạc bộ Công an Hà Nội đóng góp tới 6 trụ cột trong đợt tập trung này. Dù đang bận rộn chuẩn bị cho vòng loại AFC Champions League Elite 2026-2027, nhà đương kim vô địch V-League vẫn tạo điều kiện tối đa để các cầu thủ lên tuyển thực hiện nhiệm vụ quốc gia.

Lộ trình tập huấn và mục tiêu ngôi vương

Song song với nhóm cựu binh, lứa cầu thủ trẻ đầy triển vọng như Đình Bắc, Văn Khang, Nguyễn Ngọc Mỹ hay Đinh Quang Kiệt cũng được trao cơ hội. Đây là bước chuẩn bị cho sự kế thừa dài hạn của bóng đá Việt Nam. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 22/6 trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2/7 đến 14/7.

Tại Hàn Quốc, ĐT Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu quốc tế để rà soát đội hình. Sau khi trở về nước, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá giao hữu với Myanmar vào ngày 18/7 tại sân vận động Thái Nguyên. Đây là trải nghiệm mới mẻ nhằm mang lại nguồn năng lượng tích cực cho các tuyển thủ trước khi chính thức bước vào giải đấu.

Hành trình tại AFF Cup 2026 của ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu bằng trận làm khách trước Timor Leste vào ngày 24/7. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và lực lượng tinh nhuệ, người hâm mộ đang kỳ vọng vào một kết quả thành công cho bóng đá nước nhà.