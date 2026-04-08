HLV Kim Sang-sik chứng minh nghệ thuật dùng người trong chiến thắng 3-0 trước Indonesia Quyết định tiếp tục trao cơ hội cho Nguyễn Đình Bắc sau trận hòa bế tắc trước Singapore đã mang lại quả ngọt cho HLV Kim Sang-sik và tuyển Việt Nam.

Chiến thắng 3-0 ngay trên sân Pakansari tại Bogor của Indonesia không chỉ mang lại 3 điểm tuyệt đối cho Đội tuyển Việt Nam, mà còn là lời khẳng định rõ nét cho tư duy quản trị nhân sự đầy tinh tế từ HLV Kim Sang-sik. Giữa làn sóng áp lực bủa vây sau trận hòa Singapore, quyết định kiên định đặt niềm tin vào tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đã trở thành nước đi chiến thuật then chốt của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Cú hẫng tâm lý và bài toán phục hồi niềm tin

Hành trình của Đình Bắc tại giải đấu năm nay trải qua những nhịp sóng biến động dữ dội. Mở màn bằng cú hat-trick ấn tượng vào lưới Timor Leste, tiền đạo sinh năm 2004 nhanh chóng rơi vào trạng thái bế tắc trước lối đá áp sát quyết liệt của Singapore ở lượt trận kế tiếp.

Tại trận đấu đó, HLV Kim Sang-sik đã đưa ra quyết định thay Đình Bắc ra nghỉ ngay trước khi hiệp một khép lại. Với một cầu thủ trẻ, việc bị rút khỏi sân sớm như vậy thường tạo ra đòn giáng mạnh vào tâm lý và sự tự tin vốn có. Tuy nhiên, thay vì gạt tên học trò sau màn trình diễn không như ý, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã chọn giải pháp mang tính nâng đỡ và đồng hành.

HLV Kim Sang-sik đang dùng Đình Bắc hiệu quả. (Ảnh: VFF)

Năng lượng không mệt mỏi tại chảo lửa Pakansari

Bước vào trận cầu then chốt tại Bogor, ông Kim gây bất ngờ khi tiếp tục điền tên Đình Bắc vào đội hình xuất phát. Đây không đơn thuần là một quyết định chuyên môn mà còn là nước đi tâm lý mang tính nhân văn. Sự kiên nhẫn của ban huấn luyện lập tức nhận lại sự đáp trả xứng đáng trên mặt cỏ.

Dù không trực tiếp ghi bàn trong thắng lợi 3-0, chân sút thuộc biên chế CAHN vẫn trải qua 90 phút thi đấu vô cùng năng nổ. Thống kê chuyên môn ghi nhận Đình Bắc là một trong những cầu thủ di chuyển nhiều nhất trên sân. Các đợt bứt tốc không mệt mỏi cùng khả năng di chuyển không bóng quấy rối hàng thủ Indonesia của anh đã liên tục mở ra khoảng trống cho các đồng đội dứt điểm.

Đình Bắc vừa có trận đấu tốt trước Indonesia. (Ảnh: VFF)

Bản lĩnh tuổi 20 và triết lý đắc nhân tâm

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, sự trưởng thành của chân sút sinh năm 2004 còn bộc lộ qua cách anh đón nhận áp lực dư luận. Chia sẻ đầy bản lĩnh trên trang cá nhân sau trận đấu, Đình Bắc ngắn gọn: "Bóng đá mà... Hôm trước vừa hòa hôm nay thắng là chuyện bình thường!"

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Kim Sang-sik cũng không giấu nổi sự tự hào về sự kiên cường của học trò:

"Sau trận gặp Singapore, tôi cũng có nhiều suy nghĩ khi phải thay Đình Bắc sớm trong hiệp một. Tuy nhiên, khi gặp Indonesia, cậu ấy đã vượt qua áp lực về tâm lý và có một màn trình diễn rất tốt. Tôi muốn dành lời khen cho Đình Bắc."

Cách ứng xử nghiêm khắc đúng lúc nhưng luôn mở ra cơ hội sửa sai của HLV Kim Sang-sik đang giúp tuyển Việt Nam xây dựng một tập thể không chỉ vững vàng về mặt kỹ chiến thuật mà còn sở hữu ý chí chiến đấu kiên cường cho chặng đường phía trước.