HLV Kim Sang-sik công bố danh sách ĐT Việt Nam: Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son lĩnh xướng hàng công Tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên lần đầu góp mặt cùng sự trở lại của Bùi Hoàng Việt Anh là những điểm nhấn trong danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị đấu Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chính thức công bố danh sách rút gọn 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam cho đợt hội quân quan trọng vào tháng 3 năm 2026. Đây là giai đoạn then chốt khi "Chiến binh Sao vàng" chuẩn bị bước vào những thử thách quyết định tại vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027, bắt đầu bằng trận đấu với Malaysia.

Làn gió mới từ những cầu thủ nhập tịch

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong lần tập trung này chính là sự xuất hiện lần đầu tiên của tiền vệ Đỗ Hoàng Hên. Cầu thủ thuộc biên chế Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và tích lũy đủ thời gian thi đấu tại Việt Nam vào cuối năm 2025 để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia. Sự có mặt của anh được kỳ vọng sẽ mang lại chất thép và khả năng điều tiết lối chơi cho tuyến giữa.

Bên cạnh đó, tiền đạo Nguyễn Xuân Son của Câu lạc bộ bóng đá Thép Xanh Nam Định tiếp tục nhận được sự tin tưởng từ chiến lược gia người Hàn Quốc. Với phong độ ghi bàn ấn tượng tại V-League, Xuân Son hứa hẹn sẽ là mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công, tạo nên một bộ đôi đầy biến ảo cùng các đồng đội khác.

Những sự vắng mặt đáng tiếc và bài toán nhân sự hàng thủ

Bên cạnh những gương mặt mới, danh sách lần này cũng gây bất ngờ với sự vắng mặt của thủ môn Nguyễn Đình Triệu từ Câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng. Dù vừa giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất AFF Cup 2024, anh vẫn không có tên trong đợt hội quân này. Thay vào đó, HLV Kim Sang-sik đặt niềm tin vào bộ ba Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm và thủ thành trẻ triển vọng Trần Trung Kiên.

Trường hợp của thủ môn Lê Giang Patrik cũng để lại nhiều tiếc nuối. Dù đã hoàn tất quốc tịch Việt Nam, anh vẫn phải chờ đợi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) thẩm định các điều kiện cần thiết để thực hiện việc chuyển đổi liên đoàn đại diện thi đấu quốc tế.

Ở hàng phòng ngự, trung vệ kỳ cựu Bùi Tiến Dũng vắng mặt do chấn thương nặng, dự kiến cần tới 8 tuần để hồi phục. Tuy nhiên, đội tuyển đón nhận tin vui với sự trở lại của Bùi Hoàng Việt Anh. Trung vệ của CAHN sẽ là chốt chặn quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của ông Kim, mang lại sự an tâm sau thời gian vắng bóng vì vấn đề thể lực.

Danh sách chi tiết 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam

Dưới đây là danh sách phân loại theo vị trí các cầu thủ được triệu tập cho đợt tập trung tháng 3/2026:

Vị trí Cầu thủ Câu lạc bộ chủ quản Thủ môn Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm, Trần Trung Kiên CAHN, Ninh Bình, HAGL Hậu vệ Đoàn Văn Hậu, Trần Đình Trọng, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Văn Vĩ, Trương Tiến Anh, Lê Ngọc Bảo, Nguyễn Nhật Minh, Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Duy Mạnh CAHN, Nam Định, Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội FC Tiền vệ Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Khuất Văn Khang, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long CAHN, Ninh Bình, Thể Công, Hà Nội FC Tiền đạo Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Trần Việt Cường, Phạm Gia Hưng, Phạm Tuấn Hải Nam Định, Becamex TP.HCM, Ninh Bình, Hà Nội FC

Lịch trình chuẩn bị và mục tiêu vòng loại Asian Cup

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân tại Hà Nội từ ngày 21/03. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có một trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Bangladesh vào ngày 26/03 trên sân vận động Hàng Đẫy để tổng duyệt lực lượng.

Sau đó, toàn đội sẽ di chuyển tới Ninh Bình để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng nhất trong đợt tập trung này gặp đội tuyển Malaysia vào ngày 31/03. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Thiên Trường, thuộc khuôn khổ vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027. Đây được xem là thử thách trực tiếp cho tham vọng giành vé dự vòng chung kết châu lục của bóng đá Việt Nam.

Sự vắng mặt của các cầu thủ trẻ như Nguyễn Đình Bắc và Phạm Lý Đức do án phạt thẻ từ giải U23 châu Á cũng buộc ban huấn luyện phải có những tính toán nhân sự linh hoạt hơn. Với nòng cốt là những cầu thủ giàu kinh nghiệm kết hợp cùng các nhân tố nhập tịch chất lượng, người hâm mộ đang kỳ vọng vào một màn trình diễn thuyết phục của đội tuyển trước đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia.