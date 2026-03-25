HLV Kim Sang Sik dành sự quan tâm đặc biệt cho Đình Trọng trong ngày tái xuất ĐT Việt Nam Sau hơn 3 năm vắng bóng, trung vệ Trần Đình Trọng chính thức trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia và nhận được sự chỉ dẫn sát sao từ chiến lược gia Kim Sang Sik.

Trong buổi tập chiều ngày 24/3, trung vệ Trần Đình Trọng đã trở thành tâm điểm của sự chú ý khi chính thức tái xuất trong màu áo Đội tuyển Việt Nam. Đây là cột mốc quan trọng của cầu thủ sinh năm 1997 sau khoảng 3 năm rưỡi vắng bóng ở cấp độ quốc tế.

Lần cuối cùng Đình Trọng khoác áo đội tuyển quốc gia là vào tháng 9/2022 trong trận giao hữu với Singapore dưới thời HLV Park Hang Seo. Sự trở lại lần này không chỉ đánh dấu nỗ lực vượt qua chấn thương của trung vệ tài hoa mà còn là lần đầu tiên anh trực tiếp làm việc với chiến lược gia người Hàn Quốc Kim Sang Sik.

Sự chỉ dẫn sát sao từ chiến lược gia người Hàn Quốc

Do nhóm cầu thủ thuộc biên chế CLB CAHN vừa hội quân muộn sau khi hoàn thành trận đá bù với Đà Nẵng, họ được sắp xếp tập luyện theo chế độ riêng. HLV Kim Sang Sik đã tận dụng tối đa khoảng thời gian này để trao đổi kỹ lưỡng với riêng cá nhân Đình Trọng thông qua đội ngũ phiên dịch.

Hành động này cho thấy sự kỳ vọng lớn của ông Kim đối với kinh nghiệm trận mạc của Đình Trọng. Chiến lược gia người Hàn Quốc dường như muốn nhanh chóng nắm bắt tư duy chơi bóng và khả năng đọc tình huống của cậu học trò mới để sớm tích hợp anh vào hệ thống phòng ngự của đội tuyển.

Giám sát nghiêm ngặt về y tế

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tình hình sức khỏe của Đình Trọng được ban huấn luyện đặt lên hàng đầu. Các bác sĩ của đội tuyển đã có những cuộc thảo luận chi tiết với anh về tiền sử chấn thương đầu gối nghiêm trọng trong quá khứ. Việc giám sát chặt chẽ thể trạng nhằm đảm bảo quá trình tái hòa nhập của cầu thủ này diễn ra bền vững nhất, tránh rủi ro tái phát.

Làn sóng trở lại từ trục xương sống CLB CAHN

Đợt tập trung tháng 3/2026 chứng kiến sự áp đảo của CLB CAHN khi đóng góp quân số đông nhất với 7 gương mặt. Đáng chú ý, bên cạnh Đình Trọng là sự xuất hiện của hậu vệ Đoàn Văn Hậu sau 2 năm 9 tháng vắng mặt kể từ tháng 6/2024.

Sự trở lại đồng loạt của các trụ cột như Quang Hải, Đình Trọng và Văn Hậu được kỳ vọng sẽ mang đến luồng sinh khí mới và bản lĩnh cho hệ thống phòng ngự của Đội tuyển Việt Nam. Cuộc cạnh tranh vị trí giữa những nhân tố kỳ cựu và các cầu thủ mới như Cao Pendant Quang Vinh hứa hẹn sẽ tạo ra những biến số thú vị dưới triều đại HLV Kim Sang Sik.