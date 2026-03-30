HLV Kim Sang-sik đặt mục tiêu thắng Malaysia 2-0 tại chảo lửa Thiên Trường Dù đã chắc suất đi tiếp tại vòng loại Asian Cup 2027, HLV Kim Sang-sik vẫn khẳng định quyết tâm đánh bại Malaysia 2-0 để đòi lại món nợ danh dự và nối dài chuỗi 16 trận bất bại.

Trưa ngày 30/3, HLV Kim Sang-sik chính thức đặt mục tiêu giành chiến thắng 2-0 trước Malaysia trong lượt trận cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Dù đội tuyển Việt Nam đã sớm giành vé vào vòng chung kết, nhà cầm quân người Hàn Quốc vẫn muốn một kết quả thuyết phục trên sân vận động Thiên Trường để tri ân người hâm mộ và tạo đà tâm lý cho chiến dịch ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang-sik nhắm mục tiêu thắng Malaysia 2-0. Ảnh VFF.

Đòi lại món nợ danh dự trên sân cỏ

Trận tái đấu này mang ý nghĩa đặc biệt sau những diễn biến phức tạp từ lượt đi. Dù AFC vừa chính thức xử thua Malaysia 0-3 do sai phạm sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch, HLV Kim Sang-sik vẫn chưa quên cảm giác thất bại 0-4 về mặt chuyên môn trên sân khách. Với ông, đây là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam khẳng định lại vị thế bằng một chiến thắng thực lực.

Chiến lược gia sinh năm 1976 nhấn mạnh, việc AFC xử thắng là quyết định công bằng nhưng cảm giác thua trận trên sân vẫn là một trải nghiệm khó chấp nhận. Trận đấu ngày mai được xem là màn tổng duyệt quan trọng cho chiến dịch ASEAN Cup 2026 và xa hơn là vòng chung kết Asian Cup diễn ra tại Saudi Arabia vào năm 2027.

Sức mạnh từ chuỗi 16 trận bất bại kỷ lục

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với thông số thống kê ấn tượng nhất khu vực. Hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang sở hữu chuỗi 12 trận thắng liên tiếp. Đáng chú ý hơn, kể từ sau thất bại trước Thái Lan vào tháng 9/2024, tuyển Việt Nam đã duy trì mạch 16 trận bất bại, trong đó có tới 14 lần ca khúc khải hoàn.

Trước thông tin phía Malaysia đang khao khát một chiến thắng để khôi phục uy tín sau những bê bối hậu trường, ông Kim tỏ ra bình thản và đầy tự tin. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định các học trò đang có phong độ ổn định và sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Với tâm lý thoải mái và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà, tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ trình diễn lối chơi tấn công đẹp mắt để khép lại vòng loại bằng một kết quả thuận lợi vào tối 31/3. Một chiến thắng không chỉ giúp củng cố niềm tin nơi người hâm mộ mà còn là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh của bóng đá Việt Nam dưới triều đại HLV Kim Sang-sik.