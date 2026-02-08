HLV Kim Sang-sik đối mặt bài toán hàng công: Khi số 9 trở thành nỗi lo trước trận Malaysia Tuyển Việt Nam đang rơi vào cuộc khủng hoảng phong độ của các chân sút nội trước thềm vòng loại Asian Cup. Việc phụ thuộc vào Nguyễn Xuân Son tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Vấn đề hàng công của đội tuyển Việt Nam là thách thức lớn nhất đối với HLV Kim Sang-sik trước thềm vòng loại Asian Cup, khi sự phụ thuộc vào Nguyễn Xuân Son đang trở thành một canh bạc đầy rủi ro trong bối cảnh các tiền đạo nội sa sút trầm trọng.

HLV Kim Sang-sik cần đa dạng hóa hàng công.

Thực trạng báo động của các tiền đạo nội tại V-League

Nhìn vào bức tranh tổng thể của V-League 2025/26 sau gần một nửa chặng đường, chiến lược gia người Hàn Quốc có lý do để đứng ngồi không yên. Sự áp đảo của các ngoại binh tại giải quốc nội không phải là điều mới mẻ, nhưng việc các tiền đạo nội hoàn toàn mất hút trong cuộc đua ghi bàn là một thực trạng đáng ngại cho đội tuyển quốc gia.

Thống kê chỉ ra rằng, trong danh sách 10 cầu thủ dẫn đầu danh sách Vua phá lưới hiện tại, duy nhất Nguyễn Hoàng Đức góp mặt với 5 pha lập công. Tuy nhiên, Hoàng Đức thực tế vẫn là một tiền vệ công thay vì là một số 9 thực thụ. Những niềm hy vọng số một của tuyển Việt Nam trong nhiều năm qua như Nguyễn Tiến Linh hay Phạm Tuấn Hải đều đang thể hiện phong độ mờ nhạt với vỏn vẹn 3 bàn thắng tính từ đầu mùa.

Các chân sút ngoại lấn át ở V-League.

Việc các trụ cột hàng công thiếu cảm giác ghi bàn và sự sắc sảo trước khung thành đang đẩy tuyển Việt Nam vào thế khó khi thời gian chuẩn bị cho lượt trận vòng loại Asian Cup gặp Malaysia vào tháng 3 tới đang cạn dần.

Nguyễn Xuân Son: Hy vọng lớn đi kèm rủi ro cao

Trong bối cảnh các chân sút nội sa sút, Nguyễn Xuân Son (CLB Nam Định) trở thành niềm hy vọng lớn nhất của HLV Kim Sang-sik. Sau quãng thời gian điều trị chấn thương, tiền đạo gốc Brazil đang nỗ lực tìm lại bản năng sát thủ, nhưng sự kỳ vọng này đi kèm với không ít rủi ro về mặt chiến thuật và nhân sự.

Xuân Son là kỳ vọng lớn nhất trên hàng công tuyển Việt Nam.

Đáng chú ý, Xuân Son vẫn chưa đạt được trạng thái thể lực và phong độ cao nhất sau chấn thương. Hơn nữa, lịch thi đấu của CLB Nam Định trong giai đoạn tới là vô cùng khắc nghiệt khi đội bóng này tiến sâu vào bán kết Cup C1 Đông Nam Á. Việc phải cày ải trên nhiều mặt trận khiến nguy cơ quá tải hoặc tái phát chấn thương là hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu kịch bản xấu nhất này đến, mọi tính toán cho hàng công tuyển Việt Nam trước trận gặp Malaysia sẽ có nguy cơ đổ bể.

Giải pháp nhập tịch và sự bất an của Ban huấn luyện

Trước thực trạng khan hiếm chân sút nội đạt phong độ cao, HLV Kim Sang-sik đã có động thái bất ngờ khi đề xuất nhập tịch cho Geovane Magno (Ninh Bình). Đây là quyết định cho thấy sự bất an rõ rệt của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc về nhân sự hiện tại.

Dù Geovane khó có thể đáp ứng ngay các điều kiện pháp lý để ra sân vào tháng 3 tới, nhưng động thái này cho thấy ông Kim đang cố gắng mở rộng lựa chọn để giải quyết vấn đề dài hạn cho hàng công. Việc phải tính đến phương án nhập tịch thứ hai sau Xuân Son là một lời thừa nhận gián tiếp về sự thiếu hụt nghiêm trọng những trung phong thuần Việt đủ sức gánh vác trọng trách ở các giải đấu quốc tế.

Áp lực đang đè nặng lên vai chiến lược gia Kim Sang-sik. Nếu từ nay đến đợt tập trung tháng 3, những cái tên như Tiến Linh hay Tuấn Hải không kịp tìm lại bản ngã, tuyển Việt Nam sẽ phải bước vào trận chiến với Malaysia với một hàng công đầy rẫy những lo âu và phụ thuộc quá lớn vào các cá nhân chưa hoàn toàn sung sức.