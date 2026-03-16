HLV Kim Sang-sik dự khán V-League, chứng kiến màn tỏa sáng của Việt kiều 19 tuổi Khoa Ngô Chiến lược gia người Hàn Quốc trực tiếp theo dõi trận đấu tại sân Thống Nhất, nơi tài năng trẻ Khoa Ngô ghi bàn duy nhất giúp Công an TP.HCM giành chiến thắng tối thiểu.

Trong chuyến công tác dự khán vòng 16 V-League tại sân Thống Nhất, huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik đã trực tiếp chứng kiến màn trình diễn đầy hứa hẹn của tài năng trẻ Việt kiều Khoa Ngô. Trong trận đấu giữa Công an TP.HCM và PVF-CAND, cầu thủ sinh năm 2006 đã trở thành điểm sáng lớn nhất, lấn át các ngôi sao đàn anh trên sân.

Khoa Ngô tỏa sáng trong màu áo Công an TP.HCM.

Màn trình diễn lấn lướt của ngôi sao trẻ

Được bố trí thi đấu ở hành lang cánh trái, Khoa Ngô liên tục gây khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương bằng khả năng rê dắt léo léo và tốc độ bùng nổ. Những pha leo biên của cầu thủ 19 tuổi này mang lại sự đột biến cao trong bối cảnh các ngôi sao khác thi đấu bế tắc.

Phút 76, cầu thủ gốc Úc này đã cụ thể hóa sự năng nổ bằng bàn thắng duy nhất của trận đấu. Sau một pha di chuyển cắt mặt thông minh, Khoa Ngô thực hiện cú dứt điểm tinh tế, không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá. Đây không chỉ là pha lập công mang về 3 điểm cho Công an TP.HCM mà còn khẳng định cái duyên ghi bàn của tiền đạo trẻ này.

Hiệu suất ghi bàn ấn tượng và lọt mắt xanh HLV Kim Sang-sik

Đáng chú ý, đây là bàn thắng thứ 3 của Khoa Ngô sau chỉ 5 lần ra sân tại V-League mùa này. Đặc biệt hơn, đây là trận thứ hai liên tiếp tiền đạo 19 tuổi ghi bàn quyết định giúp đội nhà giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Hiệu suất ghi bàn ổn định cùng tư duy chơi bóng hiện đại của anh ngay lập tức lọt vào "tầm ngắm" của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Sự hiện diện của ông Kim Sang-sik trên khán đài không nằm ngoài mục đích rà soát nhân sự cho kế hoạch trẻ hóa đội hình U23 và tuyển quốc gia Việt Nam. Những mẫu cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật và khả năng dứt điểm quyết đoán như Khoa Ngô đang là ưu tiên hàng đầu trong triết lý bóng đá của ông.

Kỳ vọng vào các thủ tục pháp lý

Mặc dù đang thể hiện phong độ chói sáng, Khoa Ngô hiện tại vẫn chưa chính thức có quốc tịch Việt Nam. Với tiềm năng to lớn đã được khẳng định, cầu thủ này được kỳ vọng sẽ sớm hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết với sự hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Nếu thuận lợi sở hữu quốc tịch, Khoa Ngô sẽ là sự bổ sung chất lượng cho các cấp độ đội tuyển trẻ Việt Nam hướng tới những mục tiêu quan trọng trong tương lai, gần nhất là chiến dịch ASIAD 2026. Sự xuất hiện của những nhân tố Việt kiều như Khoa Ngô hứa hẹn sẽ tăng cường sức cạnh tranh và đa dạng hóa phương án tấn công cho đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Kim Sang-sik.