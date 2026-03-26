HLV Kim Sang-sik dùng bộ đôi nhập tịch đấu Bangladesh: Thử thách từ sao Ngoại hạng Anh Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị ra mắt hàng công đầy mới mẻ với bộ đôi Xuân Son - Hoàng Hên nhằm hóa giải sức mạnh của cựu sao Leicester City Hamza Choudhury tại sân Hàng Đẫy.

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị then chốt cho trận giao hữu với Bangladesh diễn ra tối 26/3. Để giải mã đối thủ, chiến lược gia Kim Sang-sik đã xây dựng một kế hoạch đầy tham vọng, tập trung vào việc tối ưu hóa sức mạnh của các nhân tố nhập tịch và sự trở lại của những trụ cột hàng thủ.

Đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho trận giao hữu với Bangladesh.

Bộ đôi nhập tịch là chìa khóa vàng trên hàng công

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong cách tiếp cận trận đấu lần này chính là sự xuất hiện đồng thời của Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son trên hàng công. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam sở hữu hai tiền đạo gốc ngoại cùng lúc, được kỳ vọng sẽ trở thành giải pháp phá vỡ cấu trúc phòng ngự chặt chẽ mà HLV Javier Cabrera của Bangladesh đã dày công chuẩn bị.

Sức mạnh của tuyển Việt Nam được cộng hưởng từ nhãn quan chiến thuật của Đỗ Hoàng Hên và khả năng dứt điểm sắc bén của Nguyễn Xuân Son. Với 5 năm kinh nghiệm thi đấu tại V-League, Hoàng Hên không chỉ am hiểu văn hóa bóng đá nội mà còn đóng vai trò là trạm trung chuyển bóng lý tưởng, kết nối các đường chuyền trực diện vào vòng cấm để Xuân Son tận dụng ưu thế thể hình.

Bài toán đối đầu cựu sao Ngoại hạng Anh

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất dành cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chính là Hamza Choudhury. Cựu tiền vệ Leicester City, người từng vô địch FA Cup và có giá trị chuyển nhượng lên tới 5 triệu euro, là hạt nhân quan trọng nhất trong đội hình Bangladesh. Đẳng cấp của một cầu thủ từng chinh chiến tại Ngoại hạng Anh buộc tuyến giữa Việt Nam phải đặc biệt dè chừng.

HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện đã dành nhiều thời gian đọc vị ngôi sao này thông qua các video phân tích. Những tiền vệ cơ động như Hoàng Đức hoặc Đỗ Hoàng Hên sẽ được giao nhiệm vụ kiềm tỏa máy quét Choudhury. Đây sẽ là cuộc đấu trí căng thẳng ở khu vực trung lộ, nơi Việt Nam cần kiểm soát không gian trước lối chơi pressing quyết liệt từ đối thủ.

Hóa giải sao Ngoại hạng Anh là nhiệm vụ chung của hệ thống phòng ngự đội tuyển Việt Nam.

Gia cố hàng thủ và khát vọng vươn tầm

Bên cạnh mặt trận tấn công, sự trở lại của Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng sau thời gian dài chấn thương mang lại tín hiệu tích cực cho hệ thống phòng ngự. Kinh nghiệm và đẳng cấp của bộ đôi này giúp HLV Kim Sang-sik có thêm nhiều phương án nhân sự, đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh trong đội hình.

Mặc dù Bangladesh kém Việt Nam gần 80 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, ông Kim vẫn yêu cầu các học trò duy trì lối chơi kiểm soát và tấn công trực diện. Mục tiêu cốt lõi không chỉ là một chiến thắng để tích lũy điểm số, mà còn giúp các cầu thủ nội thoát khỏi thói quen phụ thuộc vào ngoại binh, từ đó khẳng định lộ trình tiến gần hơn tới đẳng cấp châu lục của bóng đá Việt Nam.