HLV Kim Sang-sik dùng hàng công cực mạnh quyết thắng Malaysia 2-0 tại Thiên Trường Đội tuyển Việt Nam hướng tới mục tiêu đánh bại Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 tối 31/3. HLV Kim Sang-sik đặt kỳ vọng lớn vào các nhân tố nhập tịch để đòi lại món nợ lượt đi.

Trận đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay (31/3) trên sân vận động Thiên Trường không đơn thuần chỉ là một trận đấu thủ tục tại vòng loại Asian Cup 2027. Dù "Những chiến binh sao vàng" đã chính thức sở hữu tấm vé tới vòng chung kết với 15 điểm tuyệt đối, khát khao khẳng định sức mạnh vẫn đang rực cháy.

Việt Nam sẵn sàng khuất phục Malaysia.

Chiến thuật lấy tấn công làm trọng tâm

HLV Kim Sang-sik đã thẳng thắn bày tỏ mục tiêu giành chiến thắng với tỷ số cách biệt 2-0 nhằm khẳng định nội lực thực sự của bóng đá Việt Nam. Niềm tin của nhà cầm quân người Hàn Quốc dựa trên sự xuất hiện của những nhân tố mới đầy hứa hẹn, đặc biệt là cặp đôi tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên.

Nguyễn Xuân Son với khả năng càn lướt và làm tường đỉnh cao sẽ đóng vai trò trung tâm trong sơ đồ 3-4-3. Trong khi đó, Đỗ Hoàng Hên với kỹ thuật cá nhân điêu luyện được kỳ vọng mang lại sự đột biến từ hành lang cánh. Sự kết hợp này, cộng với bản năng sát thủ của Phạm Tuấn Hải, hứa hẹn tạo nên một "tam giác tấn công" đủ sức uy hiếp hệ thống phòng ngự đối phương.

Hoàng Hên dự kiến sẽ được ra sân ngay từ đầu.

Sự ổn định từ tuyến giữa đến hàng phòng ngự

Ở khu vực trung tuyến, bộ đôi Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Quang Hải sẽ là linh hồn trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Trong khi Nguyễn Hoàng Đức đảm nhiệm vai trò điều tiết, phân phối bóng từ tuyến dưới, Nguyễn Quang Hải sẽ được tự do sáng tạo để tung ra những đường chuyền dọn cỗ cho các tiền đạo phía trên.

Hai biên của đội tuyển Việt Nam sẽ do Nguyễn Văn Vĩ và Trương Tiến Anh đảm nhiệm. Đáng chú ý, Nguyễn Văn Vĩ đang có phong độ cực cao khi dẫn đầu danh sách ghi bàn của đội tuyển tại vòng loại với 3 pha lập công. Sự ổn định của các nhân sự chạy cánh là chìa khóa để Việt Nam kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Ở hàng thủ, sự trở lại của Đoàn Văn Hậu trong vai trò trung vệ lệch trái là một điểm nhấn quan trọng. Kinh nghiệm cùng thể hình lý tưởng của cầu thủ sinh năm 1999 sẽ giúp củng cố sự chắc chắn bên cạnh Lê Ngọc Bảo và Đỗ Duy Mạnh. Trong khung gỗ, thủ môn Đặng Văn Lâm vẫn là sự lựa chọn ưu tiên nhờ kinh nghiệm dày dạn trong những trận cầu đinh.

Khó khăn bủa vây đội khách Malaysia

Về phía Malaysia, HLV Peter Cklamovski đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn khi không có sự phục vụ của 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA xác định gian lận hồ sơ. Bên cạnh đó, việc thiếu vắng ngôi sao bản địa tốt nhất là Arif Aiman do chấn thương càng khiến sức mạnh của "Bầy hổ" suy giảm đáng kể.

Dù vẫn còn những cái tên như Dion Cools hay Mathew Davies, nhưng tinh thần của Malaysia chắc chắn đã bị tổn thương nghiêm trọng sau khi bị AFC xử thua trong hai trận đấu trước đó. Đây là thời điểm mà Malaysia dễ bị tổn thương nhất, và đội tuyển Việt Nam cần tận dụng tối đa lợi thế sân nhà Thiên Trường để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Trận đấu tối nay không chỉ là cuộc đòi nợ sòng phẳng trên phương diện chuyên môn sau thất bại 0-4 ở lượt đi, mà còn là lời khẳng định về vị thế của đội tuyển Việt Nam tại đấu trường châu lục. Khán giả tại Ninh Bình và người hâm mộ cả nước đang chờ đợi một màn trình diễn bùng nổ để khép lại chiến dịch vòng loại một cách hoàn hảo nhất.

Đội hình dự kiến của tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Đặng Văn Lâm.

Trung vệ: Lê Ngọc Bảo, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu.

Tiền vệ: Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ.

Tiền đạo: Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son, Phạm Tuấn Hải.