HLV Kim Sang-sik đứng trước kỷ lục 13 trận bất bại nếu Malaysia bị xử thua Chiến lược gia người Hàn Quốc có thể thiết lập cột mốc lịch sử cùng đội tuyển Việt Nam nếu AFC chính thức xử phạt Malaysia vì sai phạm sử dụng cầu thủ nhập tịch.

HLV Kim Sang-sik đang đứng trước cơ hội thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu cùng đội tuyển Việt Nam. Theo phân tích từ tờ Bola Sport của Indonesia, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ nối dài mạch trận bất bại của mình nếu Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) chính thức xử thua đội tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 do những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến hồ sơ cầu thủ.

HLV Kim sẽ nối dài mạch trận bất bại của mình nếu AFC xử thua Malaysia.

Kỷ lục 13 trận bất bại tại các giải đấu chính thức

Truyền thông khu vực đang dành sự quan tâm đặc biệt đến hành trình của "Những chiến binh sao vàng" dưới triều đại HLV Kim Sang-sik. Phân tích từ Bola Sport chỉ ra rằng, nếu trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia vào ngày 10/6/2025 tại vòng loại Asian Cup được xử thắng 3-0 cho Việt Nam, HLV Kim Sang-sik sẽ chạm mốc 13 trận bất bại liên tiếp trong khuôn khổ các giải đấu chính thức.

Con số ấn tượng này được tổng hợp từ hai chiến dịch quan trọng: 8 trận đấu tại AFF Cup 2024 và 5 trận tại vòng loại Asian Cup 2027. Đáng chú ý, nếu tính cả các trận giao hữu quốc tế gặp Ấn Độ và Campuchia, chuỗi trận không thua của nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể lên tới con số 15. Đây là thống kê cho thấy sự ổn định và tiến bộ về mặt chiến thuật của đội tuyển Việt Nam trong giai đoạn chuyển giao.

Bê bối nhập tịch của Malaysia và phán quyết từ CAS

Cơ sở cho những nhận định về việc Malaysia bị xử thua bắt nguồn từ bê bối sử dụng cầu thủ nhập tịch có hồ sơ giả mạo. Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) mới đây đã đưa ra phán quyết cuối cùng, giữ nguyên mức phạt tài chính 350.000 CHF đối với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM). Đồng thời, nhóm 7 cầu thủ nhập tịch liên quan cũng phải nhận án cấm thi đấu một năm sau khi thua kiện FIFA.

Báo chí Indonesia tin rằng với những sai phạm đã được làm rõ, AFC sẽ sớm đưa ra các án phạt bổ sung, bao gồm việc hủy kết quả và xử thua 0-3 cho Malaysia trong các trận đấu có sự góp mặt của những cầu thủ này. Ngoài trận gặp Việt Nam, Malaysia còn đối mặt với nguy cơ bị xử thua trong trận đấu với Nepal diễn ra hồi tháng 3/2025.

Tác động tích cực đến vị thế của bóng đá Việt Nam

Việc Malaysia đứng trước án phạt nặng không chỉ giúp HLV Kim Sang-sik lập kỷ lục cá nhân mà còn mang lại lợi thế lớn cho đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA cũng như cơ hội đi tiếp tại các giải đấu châu lục. Tờ Bola Sport nhấn mạnh: "Nếu đội tuyển Malaysia thực sự bị tuyên bố thua cuộc và bị trừ điểm, đây sẽ là một trang sử mới đầy ngoạn mục cho bóng đá Việt Nam dưới thời ông Kim".

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đang dần định hình lối chơi thực dụng nhưng hiệu quả. Việc duy trì được mạch bất bại dài không chỉ củng cố niềm tin cho người hâm mộ mà còn tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu chinh phục những đỉnh cao mới của bóng đá Đông Nam Á trong tương lai gần.