HLV Kim Sang-sik gạch tên Tiến Linh: Bước ngoặt hàng công với Gia Hưng và Việt Cường Quyết định loại tiền đạo chủ lực Tiến Linh cho thấy sự thay đổi quyết liệt của HLV Kim Sang-sik, ưu tiên sự trực diện và giàu sức mạnh với những nhân tố mới.

HLV Kim Sang-sik vừa thực hiện một cuộc cải tổ mạnh mẽ trên hàng công đội tuyển Việt Nam khi quyết định loại bỏ tiền đạo chủ lực Nguyễn Tiến Linh. Thay vào đó, chiến lược gia người Hàn Quốc đặt trọn niềm tin vào những gương mặt mới như Phạm Gia Hưng và Nguyễn Trần Việt Cường, hứa hẹn mang đến một lối chơi trực diện và giàu sức mạnh hơn cho "Những chiến binh Sao Vàng".

Tuyển Việt Nam làm mới hàng công.

Dấu chấm hết cho sự kiên nhẫn với Tiến Linh

Quyết định gây bất ngờ nhất trong đợt tập trung lần này chính là việc gạch tên Nguyễn Tiến Linh. Chân sút số 1 của đội tuyển đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp với chuỗi 12 trận liên tiếp không ghi bàn trong suốt 6 tháng tại CLB Công an TP.HCM. Thống kê chỉ ra rằng, dù ra sân 16 trận tại V-League mùa này, Tiến Linh chỉ mới có vỏn vẹn 3 pha lập công.

Tiến Linh sa sút phong độ.

Sự thiếu nhạy bén và quyết đoán trong vòng cấm của Tiến Linh được cho là không còn phù hợp với triết lý bóng đá mà HLV Kim Sang-sik đang xây dựng. Ông ưu tiên những mẫu tiền đạo có khả năng hoạt động độc lập, tranh chấp mạnh mẽ và đặc biệt là sự trực diện trong các phương án tiếp cận cầu môn. Khi hiệu suất của "họng súng" chủ lực không còn đảm bảo, việc thay thế trở thành yêu cầu tất yếu để làm mới đội tuyển.

Gia Hưng và Việt Cường: Những họng súng giàu sức chiến đấu

Để khỏa lấp khoảng trống mà Tiến Linh để lại, ông Kim đã đặt niềm tin vào hai chân sút sinh năm 2000 là Phạm Gia Hưng (Ninh Bình) và Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP.HCM). Dù con số 3 bàn thắng sau 12 trận tại V-League của cả hai có vẻ khiêm tốn, nhưng tiềm năng của họ trong sơ đồ chiến thuật mới là rất lớn.

Phạm Gia Hưng trong màu áo Ninh Bình (bên trái).

Phạm Gia Hưng là mẫu tiền đạo hiện đại với khả năng tì đè, làm tường và hoạt động bền bỉ. Những tình huống chạy chỗ "đâm xuyên" vào khoảng trống của Gia Hưng được kỳ vọng sẽ tạo ra không gian cho ngôi sao nhập tịch Nguyễn Xuân Son tỏa sáng. Trong khi đó, Nguyễn Trần Việt Cường nổi bật với sự cần cù, sẵn sàng va chạm trực diện với các trung vệ to cao để gây áp lực ngay trên phần sân đối phương.

Phép thử quan trọng trước Bangladesh

Sự góp mặt của bộ đôi này giúp đội tuyển Việt Nam có thêm phương án luân chuyển bóng nhanh, thay vì lối chơi kiểm soát rườm rà nhưng thiếu hiệu quả dưới thời tiền nhiệm Philippe Troussier. Trận giao hữu với Bangladesh tới đây sẽ là cơ hội vàng để thử nghiệm những nhân sự mới này.

Thống kê đáng báo động cho thấy trong 3 trận gần nhất gặp các đối thủ yếu như Lào hay Nepal, tuyển Việt Nam chỉ ghi được 6 bàn thắng dù kiểm soát bóng tới hơn 70% thời lượng. Vấn đề nằm ở các pha xâm nhập thiếu đột biến. Với dàn tiền đạo giàu sức mạnh và khát khao như Gia Hưng, Việt Cường cùng sự nhạy bén của Xuân Son, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin tưởng vào một diện mạo sắc sảo hơn của đội tuyển trong hành trình sắp tới.