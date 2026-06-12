HLV Kim Sang-sik giải mã Indonesia, Patrik Lê Giang chính thức khoác áo tuyển Việt Nam Bóng đá Việt Nam đón tin vui khi thủ thành Patrik Lê Giang được FIFA cấp phép thi đấu cho đội tuyển quốc gia, trong khi HLV Kim Sang-sik trực tiếp sang Jakarta dự khán đối thủ.

Ngày 12/6/2026 đánh dấu những chuyển động quan trọng của bóng đá Việt Nam trước thềm AFF Cup 2026. Trọng tâm đổ dồn về sự bổ sung nhân sự chất lượng ở vị trí khung gỗ và những bước chuẩn bị chiến thuật kỹ lưỡng của ban huấn luyện đội tuyển quốc gia trên đấu trường quốc tế.

Patrik Lê Giang chính thức đủ điều kiện lên tuyển Việt Nam

Niềm vui vỡ òa với người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi thủ thành Patrik Lê Giang xác nhận đã hoàn tất mọi thủ tục pháp lý. FIFA đã chính thức cấp phép cho người gác đền sinh năm 1992 khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đây được xem là sự bổ sung mang tính bước ngoặt cho đội hình của HLV Kim Sang-sik, đặc biệt sau màn trình diễn thuyết phục của anh trong màu áo Công an TP.HCM tại bán kết Cúp Quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam có thêm sự bổ sung chất lượng nơi khung gỗ.

Sự hiện diện của Patrik Lê Giang không chỉ gia tăng chiều sâu cho đội hình mà còn tạo ra cuộc cạnh tranh lành mạnh nơi khung gỗ. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế phong phú, anh được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng phòng ngự Việt Nam trong các chiến dịch lớn sắp tới.

HLV Kim Sang-sik trực tiếp dự khán tại Jakarta

Nhằm chuẩn bị tối ưu cho AFF Cup 2026, HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự đã có mặt tại sân Gelora Bung Karno để theo dõi trận giao hữu giữa Indonesia và Mozambique. Đây là nỗ lực trực tiếp nhằm giải mã lối chơi của đội bóng xứ vạn đảo dưới thời tân HLV John Herdman.

HLV Kim Sang-sik do thám đội tuyển Indonesia.

Việc trực tiếp quan sát giúp chiến lược gia người Hàn Quốc nắm bắt rõ khả năng không chiến và tốc độ chuyển đổi trạng thái của dàn sao nhập tịch bên phía Indonesia. Những dữ liệu này là cơ sở quan trọng để ban huấn luyện vạch ra đối sách phòng ngự chủ động, sẵn sàng cho cuộc chạm trán tại vòng bảng.

Rực lửa bán kết Cúp Quốc gia 2025-2026

Trên sân Thiên Trường, trận bán kết giữa Nam Định và Công an TP.HCM đã diễn ra với kịch bản đầy kịch tính. Điểm nhấn lớn nhất là siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" của Nguyễn Xuân Son ở phút 72. Dù tiền đạo nhập tịch này tỏa sáng rực rỡ, Nam Định vẫn phải nhận thất bại chung cuộc 2-4 trước sức mạnh của đội khách.

Ở trận bán kết còn lại, Ninh Bình đã thể hiện sự áp đảo hoàn toàn khi đánh bại Thể Công Viettel với tỷ số 4-1. Nguyễn Hoàng Đức tiếp tục khẳng định đẳng cấp với một pha ghi bàn hiểm hóc vào lưới đội bóng cũ ở phút 15, mở đường cho chiến thắng giòn giã của đại diện cố đô. Thắng lợi này mang đậm dấu ấn chiến thuật của HLV Chu Đình Nghiêm khi ông xây dựng được một hệ thống phòng ngự phản công sắc sảo, khai thác triệt để sai lầm của đối thủ.

Trận đấu Kết quả Cầu thủ ghi bàn nổi bật Nam Định vs Công an TP.HCM 2 - 4 Nguyễn Xuân Son (72') Ninh Bình vs Thể Công Viettel 4 - 1 Nguyễn Hoàng Đức (15')

Bầu Đức hỗ trợ bóng đá Lào chuẩn bị ASEAN Cup

Bên cạnh các diễn biến trong nước, Tập đoàn HAGL của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức vừa ký kết hợp đồng tài trợ chiến lược dài hạn cho bóng đá tỉnh Champasak (Lào). Đáng chú ý, đội tuyển quốc gia Lào sẽ được đài thọ toàn bộ chi phí tập huấn tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng vào tháng 7 tới. Động thái này khẳng định cam kết của bầu Đức trong việc thúc đẩy sự phát triển chung của bóng đá khu vực trước thềm ASEAN Cup 2026.