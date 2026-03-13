HLV Kim Sang Sik hụt 3 ngôi sao nhập tịch gốc Brazil trước trận đại chiến Malaysia tại Asian Cup Tuyển Việt Nam lỡ hẹn với 3 ngôi sao gốc Brazil do vướng thủ tục pháp lý. HLV Kim Sang Sik đối mặt bài toán nhân sự nan giải trước trận gặp Malaysia ngày 31/3.

Kế hoạch xây dựng một đội hình "Samba thu nhỏ" của HLV Kim Sang Sik đã vấp phải rào cản pháp lý ngay trước thềm trận đấu sinh tử với Malaysia. Tờ Superball của Indonesia vừa đăng tải những phân tích về sự lo lắng của nhà cầm quân người Hàn Quốc khi ba nhân tố nhập tịch then chốt không kịp góp mặt vào cuối tháng 3 này.

Rào cản pháp lý chặn đứng kế hoạch tăng cường lực lượng

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho vòng loại Asian Cup 2027 với tham vọng nâng cấp đáng kể sức mạnh từ nguồn cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, thay vì những phương án nhân sự chất lượng cao, ông Kim Sang Sik đang phải đối mặt với tin không vui. Ba cái tên Janclesio Santos, Geovane Magno và Gustavo – những người được kỳ vọng sẽ làm thay đổi diện mạo lối chơi của "Những chiến binh Sao Vàng" – đã chính thức lỡ hẹn.

Geovane chưa thể khoác áo tuyển Việt Nam.

Theo báo giới Indonesia, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự vắng mặt này là do không kịp hoàn tất các thủ tục hành chính đúng thời hạn quy định của FIFA và Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Trong khi Janclesio và Geovane Magno đều đã thỏa mãn điều kiện cư trú 5 năm liên tục tại dải đất hình chữ S, quy trình xử lý hồ sơ vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện. Dự kiến, bộ đôi này chỉ có thể sẵn sàng ra mắt sớm nhất là vào đợt tập trung quốc tế tháng 6.

Sự vắng mặt đáng tiếc của "lá chắn thép" Gustavo

Trong số ba trường hợp kể trên, sự vắng mặt của Gustavo (người dự kiến lấy tên Việt là Đỗ Phi Long) được xem là tổn thất lớn nhất cho hệ thống phòng ngự. Dù các thủ tục nhập tịch cơ bản đã được tiến hành, Gustavo lại vấp phải quy định khắt khe của FIFA về tính liên tục trong thời gian cư trú để đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Cụ thể, quá trình 5 năm sinh sống tại Việt Nam của trung vệ này đã bị gián đoạn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong quá khứ. Điều này tạo nên một nút thắt pháp lý mà VFF và ban huấn luyện chưa thể tháo gỡ ngay lập tức. HLV Kim Sang Sik được cho là đã trực tiếp can thiệp và đề nghị đẩy nhanh tiến độ, nhưng các nỗ lực này vẫn chưa mang lại kết quả tích cực trước thềm trận đấu ngày 31/3.

Áp lực nhân sự trước trận đại chiến tại Thiên Trường

Việc thiếu vắng những cầu thủ có thể hình lý tưởng và tư duy chơi bóng hiện đại từ Brazil buộc HLV Kim Sang Sik phải dựa vào bộ khung cũ kết hợp với hai gương mặt nhập tịch hiếm hoi là Xuân Son và Hoàng Hên. Đây là một thử thách thực sự khi Malaysia luôn là đối thủ khó chịu với lối đá giàu thể lực, thường xuyên gây khó khăn cho tuyển Việt Nam trong các tình huống tranh chấp tay đôi.

Trận đấu dự kiến diễn ra tại sân Thiên Trường (Ninh Bình) mang ý nghĩa quyết định đến tham vọng của bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục. Sự thiếu hụt các nhân tố mang DNA "Samba" khiến ông Kim phải tính đến những phương án chiến thuật thực dụng hơn, thay vì lối chơi tấn công áp đặt mà ông từng dự định triển khai khi có đủ lực lượng mạnh nhất.

Nhìn chung, tham vọng nâng cấp sức mạnh đội tuyển bằng "ngoại lực" vẫn đang ở trạng thái chờ. Người hâm mộ sẽ phải kiên nhẫn hơn để thấy một phiên bản đội tuyển quốc gia toàn diện hơn trong tương lai, còn hiện tại, mọi sự kỳ vọng sẽ dồn vào khả năng ứng biến của chiến lược gia người Hàn Quốc để vượt qua thử thách mang tên Malaysia.