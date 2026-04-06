HLV Kim Sang-sik kết nối tình hữu nghị Việt - Hàn qua giải bóng đá tại Busan HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik trực tiếp dự khán và trao cúp tại giải bóng đá dành cho cộng đồng du học sinh Việt Nam đang học tập tại thành phố Busan, Hàn Quốc.

Bên cạnh những dấu ấn chuyên môn đậm nét trên băng ghế huấn luyện của đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đang khẳng định vai trò là nhịp cầu văn hóa quan trọng giữa hai quốc gia. Mới đây, sự kiện thể thao "Cúp Kim Sang-sik" diễn ra tại thành phố Busan đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng người Việt tại xứ sở Kim chi.

Sân chơi ý nghĩa dành cho cộng đồng du học sinh

Giải đấu do đơn vị quản lý của chiến lược gia người Hàn Quốc phối hợp tổ chức, tạo ra không gian giao lưu lành mạnh cho những người trẻ Việt Nam đang sinh sống và học tập xa quê hương. Đây không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao thuần túy mà còn là dịp để cộng đồng người Việt thắt chặt tình đoàn kết tại Busan.

Sự xuất hiện của đích thân HLV Kim Sang-sik đã tạo nên sức hút lớn cho giải đấu. Vị thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam đã dành trọn thời gian để dự khán, theo dõi sát sao các trận cầu kịch tính từ khán đài. Cuối buổi lễ, ông cũng là người tận tay trao chiếc cúp vô địch cho đội bóng xuất sắc nhất, để lại những kỷ niệm khó quên cho các cầu thủ không chuyên.

HLV Kim Sang-sik dự khán và tham gia hoạt động trao giải tại giải đấu mang tên mình.

Sức ảnh hưởng từ những thành công vang dội

Việc một giải bóng đá tại Hàn Quốc được mang tên Kim Sang-sik là minh chứng rõ nét cho vị thế và sức ảnh hưởng mà ông đã tạo dựng kể từ khi dẫn dắt bóng đá Việt Nam. Kể từ khi nhậm chức, chiến lược gia sinh năm 1976 đã liên tục mang về những thành tích ấn tượng, giúp đội tuyển khẳng định lại vị thế dẫn đầu tại khu vực Đông Nam Á.

Trong vòng hai năm qua, HLV Kim Sang-sik đã xây dựng một triều đại rực rỡ với hàng loạt danh hiệu lớn, bao gồm:

Chức vô địch AFF Cup 2024: Đưa đội tuyển Việt Nam trở lại ngôi vương khu vực.

Đưa đội tuyển Việt Nam trở lại ngôi vương khu vực. Huy chương Vàng SEA Games 33: Bảo vệ thành công vị thế tại sân chơi đa môn lớn nhất khu vực.

Bảo vệ thành công vị thế tại sân chơi đa môn lớn nhất khu vực. Ngôi vương U23 Đông Nam Á: Khẳng định chiều sâu lực lượng trẻ.

Khẳng định chiều sâu lực lượng trẻ. Huy chương Đồng U23 châu Á 2026: Một cột mốc lịch sử khi đánh bại chính đội bóng quê hương Hàn Quốc để giành vị trí thứ ba châu lục.

Đại diện đơn vị tổ chức nhấn mạnh, giải đấu là lời tri ân sâu sắc dành cho những đóng góp của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc đối với sự phát triển chung của hai dân tộc. Thông qua những hoạt động thể thao cộng đồng này, hình ảnh của bóng đá Việt Nam và cá nhân HLV Kim Sang-sik ngày càng trở nên gần gũi và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.