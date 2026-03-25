HLV Kim Sang-sik kỳ vọng Đỗ Hoàng Hên tạo đột phá trước Bangladesh Đội tuyển Việt Nam bước vào màn tổng duyệt quan trọng với Bangladesh lúc 19h ngày 26/3, nơi HLV Kim Sang-sik sẽ thử nghiệm những quân bài chiến thuật mới trên hàng công.

Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Bangladesh diễn ra lúc 19h ngày 26/3 trên sân vận động Hàng Đẫy được coi là màn tổng duyệt quan trọng cuối cùng. Đây là bước chuẩn bị then chốt để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới cuộc đối đầu với Malaysia vào ngày 31/3 tại vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ tình hình ĐT Việt Nam trước trận đấu với Bangladesh. Ảnh: VFF

Đỗ Hoàng Hên và kỳ vọng làm mới hàng công

Tâm điểm của đợt tập trung lần này đổ dồn vào tân binh Đỗ Hoàng Hên. Sau 5 năm khẳng định năng lực tại V-League, cầu thủ gốc Brazil lần đầu tiên có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá cao sự hòa nhập của cậu học trò mới, khẳng định sự xuất hiện của Hoàng Hên giúp ban huấn luyện có thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành đối phương.

Đáng chú ý, HLV Kim Sang-sik đang cân nhắc việc kết hợp cặp tiền đạo Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Xuân Son. Dù Xuân Son đang gặp vấn đề nhẹ ở cơ đùi, nhưng các kết quả kiểm tra y tế cho thấy anh vẫn đủ thể lực để ra sân. Sự kết hợp giữa hai chân sút chất lượng này được kỳ vọng sẽ giải quyết bài toán hiệu suất ghi bàn cho "Chiến binh Sao Vàng".

Gia cố hàng thủ với những sự trở lại quan trọng

Bên cạnh những thử nghiệm trên hàng công, đội tuyển Việt Nam cũng đón nhận tín hiệu tích cực từ hệ thống phòng ngự. Bộ đôi hậu vệ Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng đã chính thức tái xuất sau thời gian dài điều trị chấn thương. Kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc của hai trụ cột này được xem là sự bổ sung quý giá, giúp gia tăng chất thép cho đội hình trong bối cảnh các giải đấu quan trọng đang cận kề.

Thử thách từ ngôi sao Ngoại hạng Anh của Bangladesh

Phía bên kia chiến tuyến, Bangladesh không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt khi sở hữu nhân tố nổi bật Hamza Choudhury. Tiền vệ 28 tuổi này từng có bề dày kinh nghiệm thi đấu tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Leicester City và hiện đang thuộc biên chế Sheffield United.

HLV Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện đã phân tích kỹ lưỡng băng hình về lối chơi của Choudhury để xây dựng phương án phong tỏa ngôi sao này. Một chiến thắng thuyết phục trước Bangladesh không chỉ là mục tiêu về mặt tỉ số, mà còn là cú hích tâm lý cần thiết để đội tuyển Việt Nam tự tin bước vào chiến dịch vòng loại châu lục.