HLV Kim Sang Sik kỳ vọng vào 'song sát' Xuân Son - Hoàng Hên trước Bangladesh Trận giao hữu tối nay tại sân Hàng Đẫy là màn tập dượt chiến thuật quan trọng, nơi HLV Kim Sang Sik lần đầu thử nghiệm cặp bài trùng Xuân Son và Hoàng Hên trong màu áo ĐT Việt Nam.

Vào lúc 19h00 tối nay (26/3), ĐT Việt Nam sẽ bước vào trận giao hữu quan trọng với đối thủ Bangladesh tại sân vận động Hàng Đẫy. Đây được coi là bài tổng duyệt then chốt để HLV Kim Sang Sik rà soát lực lượng và hoàn thiện lối chơi trước cuộc đối đầu mang tính quyết định với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Xuân Son và Hoàng Hên gây chú ý trước trận Bangladesh

Sự xuất hiện đáng chờ đợi của Đỗ Hoàng Hên

Tâm điểm của đợt tập trung lần này đổ dồn vào tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (Hendrio Araujo da Silva). Sau 5 năm miệt mài cống hiến tại sân chơi V-League, ngôi sao thuộc biên chế Hà Nội FC đã chính thức đủ điều kiện khoác áo "Chiến binh sao vàng" từ cuối năm 2025. Người hâm mộ đang kỳ vọng vào kịch bản tái hiện "cặp bài trùng" Xuân Son - Hoàng Hên, bộ đôi từng gây áp đảo trước mọi hàng phòng ngự tại giải quốc nội.

Chiến thuật tấn công mới của HLV Kim Sang Sik

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Kim Sang Sik bày tỏ sự hào hứng khi nói về những nhân tố mới trên hàng công. Chiến lược gia người Hàn Quốc đánh giá cao năng lực chuyên môn lẫn thái độ của Hoàng Hên, coi anh là một làn gió mới giúp đa dạng hóa lối chơi của toàn đội.

Về phương án nhân sự, ông Kim khẳng định đã chuẩn bị sẵn nhiều kịch bản để tối ưu hóa sự ăn ý giữa hai ngôi sao gốc Brazil. ĐT Việt Nam có thể vận hành với sơ đồ hai tiền đạo thực thụ, hoặc bố trí một người đá cắm và người còn lại đóng vai trò hộ công tự do. Sự linh hoạt này được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển có thêm nhiều phương án tiếp cận khung thành và ghi bàn hiệu quả hơn.

Duy Mạnh giữ băng thủ quân

Bên cạnh những thử nghiệm về chuyên môn, ĐT Việt Nam cũng đã hoàn thiện cơ cấu ban cán sự trước trận gặp Bangladesh. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã được tin tưởng giao phó tấm băng đội trưởng, chịu trách nhiệm dẫn dắt các đồng đội trong trận đấu quan trọng này.