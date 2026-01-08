HLV Kim Sang-sik lên tiếng về quyết định thay Quang Hải muộn trong trận hòa Singapore HLV Kim Sang-sik giải thích việc rút Quang Hải muộn nhằm giữ ổn định đội hình, đồng thời thẳng thắn chỉ ra điểm yếu tranh chấp của tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua trận hòa 0-0 đầy tiếc nuối trước Singapore vào tối ngày 31/7 tại bảng A ASEAN Cup 2026. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt, "Những chiến binh sao vàng" vẫn không thể tìm được đường vào khung thành đối phương. Mối quan tâm lớn nhất từ dư luận sau trận đấu chính là thời điểm thay người của HLV Kim Sang-sik, đặc biệt khi Nguyễn Quang Hải chỉ được rút ra nghỉ ở những phút cuối.

Cấu trúc đội hình và vai trò thủ lĩnh của Quang Hải

Trả lời thắc mắc về việc ban huấn luyện phản ứng chậm trong bối cảnh đội nhà cần gia tăng sức ép tấn công, HLV Kim Sang-sik khẳng định mọi quyết định nhân sự đều phục vụ tính ổn định của tập thể.

Ông Kim Sang-sik chỉ ra lý do giữ Quang Hải lại trên sân. Ảnh: VFF

"Trước khi rút Quang Hải ra, chúng tôi xác định phải duy trì được sự ổn định trong cấu trúc đội hình," chiến lược gia 49 tuổi giải thích. "Quang Hải là đội trưởng, cậu ấy cần ở trên sân để gánh vác trách nhiệm chỉ huy đồng đội trong những thời điểm then chốt. Việc thay Thành Long vào ở những phút cuối dù có hơi muộn nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn. Ở các trận đấu tiếp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích băng hình để tìm ra những điểm cần cải thiện".

Bài toán tranh chấp "bóng hai" trước lối chơi áp sát

Bên cạnh yếu tố nhân sự, vị thuyền trưởng người Hàn Quốc cũng thẳng thắn thừa nhận những hạn chế trong cách vận hành chiến thuật của ĐT Việt Nam. Trước đối thủ Singapore chủ động đá áp sát và bắt bài hiệu quả, tuyến giữa của Việt Nam gặp không ít khó khăn.

HLV Kim Sang-sik chia sẻ thêm: "Hôm nay, tôi mong muốn đội tuyển chơi đơn giản và trực diện hơn. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn có phần lúng túng trong những tình huống bóng bật ra và cần tranh chấp bóng hai. Singapore tổ chức áp sát rất tốt. Ban huấn luyện sẽ phân tích, đối chiếu lại dữ liệu để khắc phục, qua đó chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Indonesia".

Thử thách tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại bảng A ASEAN Cup 2026 sẽ là chuyến làm khách đầy cam go trên sân của Indonesia vào ngày 3/8 tới.