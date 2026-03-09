HLV Kim Sang-sik lỡ hẹn giải U23 quốc tế, dồn lực cho chiến dịch Asian Cup 2027 Do trùng lịch thi đấu của Đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik sẽ không dẫn dắt lứa U23 dự giải CFA Team China 2026, quyền chỉ đạo thuộc về trợ lý Đinh Hồng Vinh.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức xác nhận huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik sẽ không đồng hành cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại giải giao hữu quốc tế CFA Team China 2026. Thay vào đó, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tập trung toàn bộ tâm trí cho đội tuyển quốc gia (ĐTQG) trong bối cảnh lịch thi đấu của hai cấp độ đội tuyển bị trùng lặp hoàn toàn.

Ông Kim Sang-sik sẽ không dẫn dắt U23 Việt Nam ở đợt tập trung tới.

Thử thách chất lượng tại Tây An

Giải giao hữu CFA Team China 2026 sẽ được tổ chức tại thành phố Tây An, Trung Quốc, diễn ra từ ngày 25/3 đến 31/3/2026. Đây là giải đấu quy tụ những đối thủ chất lượng trong khu vực bao gồm: chủ nhà Trung Quốc, Thái Lan và Triều Tiên. Các đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tìm ra nhà vô địch dựa trên điểm số chung cuộc.

Đáng chú ý, U23 Việt Nam góp mặt tại giải đấu này với tư cách là phương án thay thế sau khi U23 Iran rút lui vào phút chót vì lý do khách quan. Dù chỉ là đội bóng "thế chỗ", nhưng đây được xem là cơ hội cọ xát vô cùng quý giá cho các cầu thủ trẻ. Đặc biệt, màn chạm trán với kình địch Thái Lan luôn mang lại giá trị chuyên môn và tinh thần cao, giúp ban huấn luyện đánh giá chính xác năng lực của lứa cầu thủ kế cận.

Ưu tiên tuyệt đối cho Đội tuyển Quốc gia

Quyết định không dẫn dắt đội U23 của HLV Kim Sang-sik xuất phát từ những tính toán chiến lược quan trọng. Lịch trình của giải đấu tại Trung Quốc trùng khớp hoàn toàn với giai đoạn tập trung và thi đấu của ĐTQG Việt Nam. Trong thời điểm này, "Những chiến binh sao vàng" có hai nhiệm vụ trọng tâm: trận giao hữu với Bangladesh và đặc biệt là trận tái đấu then chốt với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng, ông Kim Sang-sik luôn thể hiện quan điểm ưu tiên cho sự ổn định và thành tích của ĐTQG. Việc trực tiếp chỉ đạo ở vòng loại Asian Cup không chỉ là trách nhiệm mà còn là mục tiêu tiên quyết để đảm bảo tấm vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu lục. Do đó, việc phân thân giữa hai đội tuyển trong cùng một thời điểm là phương án không khả thi về mặt chuyên môn lẫn hiệu quả điều hành.

Sự ổn định từ băng ghế huấn luyện

Để khỏa lấp khoảng trống mà HLV Kim Sang-sik để lại, VFF nhiều khả năng sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào trợ lý Đinh Hồng Vinh. Đây được coi là lựa chọn an toàn và tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại. Ông Vinh không còn là cái tên xa lạ khi từng nhiều lần đảm nhiệm vai trò quyền huấn luyện viên trưởng tại các giải đấu giao hữu quốc tế trước đây.

Sự am hiểu về triết lý của HLV Kim Sang-sik cùng kinh nghiệm làm việc lâu năm với các cầu thủ trẻ giúp ông Đinh Hồng Vinh duy trì được sự xuyên suốt trong lối chơi của U23 Việt Nam. Nhiệm vụ của vị trợ lý này tại Tây An sắp tới không chỉ là kết quả trên bảng xếp hạng, mà còn là tìm kiếm những nhân tố nổi bật để giới thiệu cho HLV trưởng trong các chiến dịch dài hơi hơn.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và dàn quân số ổn định, người hâm mộ kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ để lại dấu ấn đậm nét tại Trung Quốc, tạo đà tâm lý thuận lợi cho những kế hoạch quan trọng trong năm 2026.