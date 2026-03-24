HLV Kim Sang Sik lo lắng vì đôi chân của Nguyễn Xuân Son trước trận gặp Malaysia Tiền đạo Nguyễn Xuân Son phải tập riêng vì chấn thương, buộc HLV Kim Sang Sik phải tính toán lại phương án tấn công cho tuyển Việt Nam trước trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup.

Nguyễn Xuân Son, chân sút chủ lực của đội tuyển Việt Nam, đang đối mặt với bài toán thể lực khi phải tập riêng liên tiếp trước trận gặp Malaysia, gây áp lực trực tiếp lên kế hoạch chiến thuật của HLV Kim Sang Sik. Việc tiền đạo nhập tịch này không thể vận hành cùng hệ thống chung trong giai đoạn chuẩn bị then chốt là tín hiệu không mấy khả quan cho hàng công đội nhà.

Dấu hỏi về thể lực của mũi khoan số một

Dù các thông tin từ nội bộ đội tuyển xác nhận đây không phải là chấn thương quá nghiêm trọng, nhưng việc phải tập riêng trong hai buổi liên tiếp ngay sát giờ bóng lăn là một trở ngại lớn. Trong bóng đá hiện đại, cảm giác bóng và sự gắn kết với các vệ tinh xung quanh đòi hỏi sự nhuần nhuyễn tuyệt đối. Việc vắng mặt trong các bài tập chiến thuật có thể khiến nhịp độ thi đấu của Nguyễn Xuân Son bị ảnh hưởng đáng kể.

Xuân Son vẫn còn dư âm chấn thương.

Sự lo lắng của giới chuyên môn là hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào hiệu suất ghi bàn của tiền đạo này. Kể từ khi tái xuất, Nguyễn Xuân Son đã thể hiện bản năng sát thủ với 10 pha lập công, trong đó có 9 bàn cho Nam Định và 1 bàn cho đội tuyển quốc gia. Với phong độ thăng hoa, anh nghiễm nhiên là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Bất kỳ sự bất ổn nào về thể lực của Son cũng sẽ để lại khoảng trống khó lấp đầy trong đội hình của ông Kim Sang Sik.

Phương án dự phòng và tính chất trận đấu

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik đang phải đối mặt với bài toán xoay tua nhân sự. Nếu chân sút chủ lực không đạt trạng thái tốt nhất, ban huấn luyện buộc phải kích hoạt các phương án dự phòng, điều này có thể làm xáo trộn những tính toán tấn công đã được định sẵn từ trước.

Ông Kim sẽ phải tính phương án B nếu Xuân Son không có đủ thể lực.

Đáng chú ý, dù đội tuyển Việt Nam đã chắc suất đi tiếp tại Asian Cup 2027 và Malaysia đã bị xử thua, trận đấu vẫn mang nặng ý nghĩa danh dự. Đây là dịp để thầy trò HLV Kim Sang Sik khẳng định vị thế và duy trì sự ổn định cho những hành trình xa hơn. Riêng với cá nhân Xuân Son, khao khát ra sân là rất lớn sau khi từng lỡ hẹn ở lần đối đầu trước đó với đối thủ duyên nợ này.

Tóm lại, tình cảnh của Nguyễn Xuân Son hiện tại là sự đan xen giữa phong độ rực rỡ và rủi ro về thể trạng. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào những chuyển động cuối cùng trên sân tập để xác định khả năng ra sân của tiền đạo này trong trận cầu sắp tới.