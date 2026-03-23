HLV Kim Sang-sik mạnh tay loại Tiến Linh, triệu tập nhân tố nhập tịch vào tuyển Việt Nam Danh sách 23 cầu thủ dự FIFA Days tháng 3 đánh dấu cuộc thanh lọc lực lượng gắt gao của HLV Kim Sang-sik, ưu tiên phong độ thực tế thay vì danh tiếng quá khứ.

Chuẩn bị cho hai trận đấu quan trọng gặp Bangladesh và Malaysia tại đợt FIFA Days tháng 3, HLV Kim Sang-sik đã chính thức công bố danh sách 23 tuyển thủ quốc gia Việt Nam. Quyết định này không chỉ đơn thuần là việc lựa chọn nhân sự mà còn là thông điệp đanh thép về việc xóa bỏ hoàn toàn khái niệm "suất mặc định" trong màu áo đội tuyển.

Tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho đợt FIFA Days tháng 3.

Khép lại kỷ nguyên của những sự ưu tiên

Bản danh sách lần này của chiến lược gia người Hàn Quốc cho thấy một cái nhìn thực tế và khắt khe hơn đối với phong độ của các cầu thủ. Thay vì dựa vào những đóng góp trong quá khứ, HLV Kim Sang-sik đã áp dụng bộ tiêu chuẩn mới: người có phong độ tốt nhất tại giải quốc nội sẽ có cơ hội, bất kể họ là ngôi sao kỳ cựu hay tài năng trẻ.

Sự trở lại của những giá trị cốt lõi

Điểm nhấn đáng chú ý đầu tiên là sự tái xuất của bộ đôi hậu vệ Trần Đình Trọng và Đoàn Văn Hậu. Sau thời gian dài vật lộn với chấn thương dai dẳng, cả hai đã chứng minh được năng lực trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Đặc biệt, thông số 1 bàn thắng và 1 kiến tạo chỉ sau 4 trận của Văn Hậu là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hồi phục mạnh mẽ về cả thể chất lẫn cảm giác bóng.

Việc triệu tập Đình Trọng và Văn Hậu không chỉ giúp gia cố hàng thủ mà còn mang lại kinh nghiệm trận mạc cần thiết cho đội hình đang trong quá trình chuyển giao. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực vượt qua nghịch cảnh của hai gương mặt từng là trụ cột dưới thời HLV Park Hang-seo.

Luồng gió mới từ dàn sao trẻ và nhân tố nhập tịch

Bên cạnh các cựu binh, ông Kim Sang-sik tiếp tục thực hiện kế hoạch trẻ hóa khi trao cơ hội cho những gương mặt thi đấu ấn tượng tại VCK U23 châu Á 2026. Thủ môn Trần Trung Kiên, hậu vệ Nguyễn Nhật Minh và tiền vệ Khuất Văn Khang được kỳ vọng sẽ mang đến khát khao chiến thắng và nguồn năng lượng dồi dào cho lối chơi của toàn đội.

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên (sinh năm 1994). Với nhãn quan chiến thuật sắc bén và kỹ thuật cá nhân được đánh giá cao, cầu thủ này được kỳ vọng sẽ trở thành "trạm trung chuyển" bóng hiệu quả, giải quyết bài toán sáng tạo ở khu vực trung tuyến. Tuy nhiên, khả năng hòa nhập và thích nghi với triết lý của HLV Kim Sang-sik vẫn là một dấu hỏi cần thời gian trả lời.

Cú sốc mang tên Nguyễn Tiến Linh

Quyết định gây tranh cãi nhất trong đợt tập trung này chính là việc gạch tên tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Chân sút số 1 của bóng đá Việt Nam những năm qua đã phải trả giá cho chuỗi phong độ nghèo nàn với 11 trận liên tiếp không ghi bàn tại giải quốc nội.

Tiến Linh không còn là cái tên bất khả xâm phạm ở ĐTQG.

Sự vắng mặt của Tiến Linh là hồi chuông cảnh tỉnh cho mọi ngôi sao khác. Dưới thời vị thuyền trưởng người Hàn Quốc, không có bất kỳ cá nhân nào là bất khả xâm phạm. Nếu không duy trì được hiệu suất và nỗ lực trên sân cỏ, vị trí ở ĐTQG sẽ ngay lập tức được thay thế bởi những nhân tố có khát khao hơn.

Cuộc chiến giành vị trí chính thức

Hai trận đấu sắp tới với Bangladesh và Malaysia không chỉ mang ý nghĩa thử nghiệm đội hình mà còn là cuộc cạnh tranh sinh tồn giữa các nhóm cầu thủ. Dàn cựu binh cần khẳng định đẳng cấp để giữ vững vị thế, trong khi các cầu thủ trẻ và tân binh phải chắt chiu từng phút thi đấu để ghi điểm trong mắt ban huấn luyện.

Có thể thấy, Đội tuyển Việt Nam đang bước vào một chương mới dưới triết lý của HLV Kim Sang-sik: một tập thể đề cao tính công bằng, cạnh tranh lành mạnh và sự đào thải quyết liệt để hướng tới những mục tiêu xa hơn trên đấu trường quốc tế.