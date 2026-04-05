HLV Kim Sang Sik nhận Bằng khen của Thủ tướng sau kỳ tích Huy chương Vàng SEA Games 33 Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Bằng khen cho HLV trưởng Kim Sang Sik và 3 trợ lý người Hàn Quốc sau chiến tích đưa U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33 kịch tính tại Thái Lan.

Chiến tích bảo vệ thành công vị thế hàng đầu khu vực của bóng đá Việt Nam tại kỳ đại hội trên đất Thái Lan đã chính thức nhận được sự ghi nhận cao quý nhất từ cấp Nhà nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 780/QĐ-TTg về việc khen thưởng cho các cá nhân có đóng góp đặc biệt quan trọng vào thành công của Đội tuyển U22 Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhờ chiếc Huy chương Vàng SEA Games 33. Ảnh: VFF.

Sự ghi nhận xứng đáng cho ban huấn luyện người Hàn Quốc

Theo quyết định được công bố, Thủ tướng Chính phủ đã vinh danh 4 thành viên chủ chốt trong ban huấn luyện Đội tuyển U22 Việt Nam. Danh sách bao gồm HLV trưởng Kim Sang Sik cùng 3 trợ lý đắc lực: Yoon Dong Hun, Lee Jung Soo và Lee Woon Jae. Đây là sự thừa nhận đối với năng lực chuyên môn và sự tận tâm của các vị chiến lược gia đến từ xứ sở kim chi trong việc nhào nặn một thế hệ cầu thủ trẻ bản lĩnh.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang Sik, U22 Việt Nam không chỉ thể hiện một lối chơi khoa học mà còn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tâm lý và thể lực. Những trợ lý như Lee Woon Jae (cựu thủ môn huyền thoại của Hàn Quốc) hay Lee Jung Soo đã đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ thống phòng ngự và tinh thần kỷ luật thép cho các cầu thủ Việt Nam.

Hành trình thống trị đầy thuyết phục trên đất Thái

Nhìn lại chiến dịch SEA Games 33 tại Thái Lan vào năm 2025, U22 Việt Nam đã trình diễn một phong độ cực kỳ ổn định. Được đánh giá là đội hình trẻ trung và giàu sức sống, đoàn quân áo đỏ đã biến bảng đấu của mình thành sân diễn riêng với những chiến thắng thuyết phục trước U22 Lào và U22 Malaysia. Thành tích toàn thắng ở vòng bảng giúp thầy trò Kim Sang Sik tiến vào bán kết với tư cách ứng cử viên số một.

Tại vòng bán kết, trước một đối thủ thi đấu thực dụng và giàu thể lực như U22 Philippines, bản lĩnh của U22 Việt Nam đã được phát huy đúng lúc. Sự kiểm soát hoàn toàn về thế trận giúp các chiến binh sao vàng giành chiến thắng 2-0 một cách nhàn nhã, qua đó hiên ngang bước vào trận đấu cuối cùng gặp đối thủ truyền kiếp của khu vực.

Bản lĩnh thép trong trận chung kết lịch sử

Trận chung kết với kình địch U22 Thái Lan được coi là thử thách cực đại đối với triết lý của HLV Kim Sang Sik. Trong bầu không khí rực lửa tại Thái Lan, U22 Việt Nam đã phải đối mặt với áp lực vô cùng lớn khi bị đội chủ nhà dẫn trước. Tuy nhiên, thay vì lúng túng, các cầu thủ trẻ đã giữ vững sự kiên định, bền bỉ triển khai các miếng đánh chiến thuật để gỡ hòa 2-2 trong 90 phút chính thức.

Bước ngoặt diễn ra trong hiệp phụ, nơi nền tảng thể lực vượt trội do đội ngũ trợ lý Hàn Quốc rèn luyện đã phát huy tác dụng. U22 Việt Nam chơi lấn lướt hoàn toàn và có bàn thắng quyết định, ấn định thắng lợi 3-2. Tấm Huy chương Vàng danh giá không chỉ là danh hiệu, mà còn là lời khẳng định về sự trưởng thành vượt bậc của lứa cầu thủ tiềm năng, tạo bệ phóng vững chắc cho những mục tiêu vươn tầm châu lục trong tương lai gần.